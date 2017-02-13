"Астана" обыграла одного из лидеров чемпионата Украины

Победный гол был забит во втором тайме.
Вчера 20:51
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Серикжан Мужиков. Фото пресс-службы "Астаны"
Футболисты "Астаны" одержали победу над луганской "Зарей" в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Анталии сегодня, 14 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу чемпионов Казахстана.
Единственный гол был забит на 53-й минуте. С передачи Дидара Жалмукана ворота "Зари" поразил Серикжан Мужиков.
Состав "Астаны": Мокин, Шитов, Шомко, Аничич, Постников (Логвиненко), Твумаси (Наджарян), Мужиков (Жунусов), Маевский, Лулаку (Тагыберген), Жалмукан (Кабананга), Муртазаев (Деспотович).
Луганская "Заря" ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на третьем месте. Осенью клуб участвовал в Лиге Европы, заняв четвертое место в группе А, где соперниками были турецкий "Фенербахче", английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Фейеноорд".
Интересно, что это был четвертый товарищеский матч между "Астаной" и "Зарей" на сборах в Турции за последние четыре сезона. Каждая из команд одержала по одной победе, а еще две встречи завершились ничьими.
Следующий матч на сборах в Турции "Астана" проведет 17 февраля, когда встретится со словенским клубом "Олимпия", за который играет экс-защитник столичного клуба Бранко Илич. Завершится же УТС 21 февраля товарищеским матчем с российским "Арсеналом" из Тулы.
Видео полного матча:
Игра проходила в Анталии сегодня, 14 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу чемпионов Казахстана.
Единственный гол был забит на 53-й минуте. С передачи Дидара Жалмукана ворота "Зари" поразил Серикжан Мужиков.
Состав "Астаны": Мокин, Шитов, Шомко, Аничич, Постников (Логвиненко), Твумаси (Наджарян), Мужиков (Жунусов), Маевский, Лулаку (Тагыберген), Жалмукан (Кабананга), Муртазаев (Деспотович).
Луганская "Заря" ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на третьем месте. Осенью клуб участвовал в Лиге Европы, заняв четвертое место в группе А, где соперниками были турецкий "Фенербахче", английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Фейеноорд".
Интересно, что это был четвертый товарищеский матч между "Астаной" и "Зарей" на сборах в Турции за последние четыре сезона. Каждая из команд одержала по одной победе, а еще две встречи завершились ничьими.
Следующий матч на сборах в Турции "Астана" проведет 17 февраля, когда встретится со словенским клубом "Олимпия", за который играет экс-защитник столичного клуба Бранко Илич. Завершится же УТС 21 февраля товарищеским матчем с российским "Арсеналом" из Тулы.
Видео полного матча: