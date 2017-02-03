Экс-защитник "Астаны" Бранко Илич вернулся в родной клуб

В составе столичного клуба 33-летний футболист выступал в сезоне-2015.
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Бранко Илич. Фото с сайта ekipa24.si
Бывший защитник "Астаны" Бранко Илич продолжит карьеру в чемпионате Словении, сообщает корреспондент Vesti.kz.
33-летний футболист подписал контракт с клубом "Олимпия", воспитанником которой он является. Соглашение рассчитано на 2,5 года. Илич перебрался в команду на правах свободного агента, информирует официальный сайт "Олимпии".
Предыдущим клубом в карьере Илича был японский "Урава Ред Даймондс", куда он перешел в январе 2016 года. В составе японской команды он провел всего один матч.
За "Астану" Илич играл в сезоне-2015. В КПЛ на его счету девять матчей, а также 12 игр в Лиге чемпионов в составе столичного клуба.
33-летний футболист подписал контракт с клубом "Олимпия", воспитанником которой он является. Соглашение рассчитано на 2,5 года. Илич перебрался в команду на правах свободного агента, информирует официальный сайт "Олимпии".
Предыдущим клубом в карьере Илича был японский "Урава Ред Даймондс", куда он перешел в январе 2016 года. В составе японской команды он провел всего один матч.
За "Астану" Илич играл в сезоне-2015. В КПЛ на его счету девять матчей, а также 12 игр в Лиге чемпионов в составе столичного клуба.
Branko #Ilić je novi član NK Olimpija Ljubljana! Z zmaji je podpisal 2,5 letno pogodbo! #verjamemvzmaje #plts pic.twitter.com/fTzhxy3y9U— NK Olimpija LJ (@nkolimpija) 5 февраля 2017 г.