Голы новичков принесли "Атырау" победу над вице-чемпионом Грузии

Матч проходил в Турции.
Сегодня 07:34
Ссылки по теме:
- "Атырау" не отстает. "Нефтяники" подписали одного из лучших дриблеров чемпионата Узбекистана
- Корректен и универсален. Что нужно знать о новом опорнике "Атырау"
- Сербский клуб озвучил сумму за переход своего игрока в "Атырау"
Фото пресс-службы "Атырау"
Футболисты "Атырау" обыграли грузинский клуб "Чихура" в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе "Атырау" отличились сербский полузащитник Йован Джокич и узбекистанский хавбек Шавкат Саломов. Оба футболиста перешли в клуб этой зимой.
Стоит отметить, что "Чихура" в 2016 году заняла второе место в чемпионате Грузии, а летом стартует в квалификации Лиги Европы.
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе "Атырау" отличились сербский полузащитник Йован Джокич и узбекистанский хавбек Шавкат Саломов. Оба футболиста перешли в клуб этой зимой.
Стоит отметить, что "Чихура" в 2016 году заняла второе место в чемпионате Грузии, а летом стартует в квалификации Лиги Европы.