Мастер стандартов из Украины не подошел "Окжетпесу"

26-летний игрок может продолжить карьеру в Украине.
Сегодня 15:57
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Фото с сайта fpl.ua
Украинский полузащитник Артур Карноза не прошел просмотр в кокшетауском "Окжетпесе".
Как сообщает Tribuna.com, Карноза может продолжить карьеру в Украине. 26-летний игрок проходит просмотр в одесском "Черноморце".
В декабре Карноза покинул "Карпаты" и стал свободным агентом. В текущем сезоне из-за травмы хавбек не сыграл ни одного матча в составе львовской команды.
Напомним, Карноза является воспитанником "Днепра", в составе которого выступал с 2005 по 2012 год. Также успел поиграть за "Нефтяник-Укрнефть" и ФК "Севастополь". В "Карпатах" Артур провел два года, сыграл 34 матча и забил пять мячей в чемпионате Украины.
Как сообщает Tribuna.com, Карноза может продолжить карьеру в Украине. 26-летний игрок проходит просмотр в одесском "Черноморце".
В декабре Карноза покинул "Карпаты" и стал свободным агентом. В текущем сезоне из-за травмы хавбек не сыграл ни одного матча в составе львовской команды.
Напомним, Карноза является воспитанником "Днепра", в составе которого выступал с 2005 по 2012 год. Также успел поиграть за "Нефтяник-Укрнефть" и ФК "Севастополь". В "Карпатах" Артур провел два года, сыграл 34 матча и забил пять мячей в чемпионате Украины.