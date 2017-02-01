Что нужно знать о находящемся на просмотре в "Окжетпесе" мастере стандартов из Украины

В межсезонье синегорцы расстались с 14 футболистами.

На просмотре в "Окжетпесе" находится украинский полузащитник Артур Карноза, который в свое время переходу в московский ЦСКА предпочел клуб украинской премьер-лиги "Днепр". Подробности - в материале Vesti.kz.



26-летний Карноза был одним из наиболее ярких украинских футболистов. От него многого ждали в "Днепре", но там не получилось, хотя в дубле "Днепра" дебютировал в 15-летнем возрасте. Свой первый гол забил в ворота "Волыни", тогда днепропетровский клуб выиграл со счетом 9:2. Его гол ничего не решал, но радости игрока не было предела.



В дублирующем составе отыграл пять с половиной сезонов, после чего в середине сезона 2010/2011 был арендован клубом первой лиги "Нефтяник", в котором играл под руководством казахстанского специалиста Евгения Яровенко. Перейдя в этот клуб поставил крест на возвращении в "Днепр". Но игрок ни о чем не жалел, так как в украинской премьер-лиге игровую практику не получал, также не было у него предложений от других клубов. Тем не менее, потребовалось определенное время, чтобы адаптироваться к первой лиге, но все равно она своим уровнем превосходила турнир среди дублирующих составов.







Позже на игрока обратил внимание клуб премьер-лиги "Севастополь". В новой команде достаточно быстро освоился и вышел на ведущие роли. Повышение получилось удачным. За "Севастополь" провел 46 игр, забил девять мячей.



В 2014-м продолжилось повышение полузащитника. В этот раз он перешел в "Карпаты", с которым заключил контракт на три года. Однако за львовский клуб выступал с переменным успехом. В общей сложности провел 34 матча, забил пять голов.



В прошлом году за "Карпаты" провел шесть игр, так как из-за травмы колена выбыл на длительный срок. Но его расставание с командой произошло не только по этой причине. По словам генерального директора Юрия Дячука-Ставицкого, игрок не подходил под концепцию главного тренера, в результате чего ему предложили разорвать контракт.



Карноза не обладает высоким ростом (163 см), из-за чего в силовой борьбе выглядит откровенно слабо, зато резок, техничен и маневренен. Ну, и мастер стандартов. В этом можно убедиться в нижеприведенном видео с матча против "Александрии". Встреча проходила в рамках 21-го тура во Львове 10 апреля 2016 года. "Карпаты" по ходу встречи дважды уступали, но два красивейших удара Карнозы помогли его команде избежать домашнего поражения.











Красивые штрафные в исполнении потенциального новичка "Окжетпеса" входили в ТОП лучших голов украинского чемпионата по итогам сезонов.



Интересно, что Артур Карноза еще в 13 лет мог переехать Россию, где ему контракт предлагал ЦСКА. Но узнав об этом, "Днепр" сделал все, чтобы игрок остался на родине. Другое дело, что в родном клубе у него ничего не получилось.



Отметим, что в текущее межсезонье "Окжетпес" расстался с 14 футболистами. Из новых игроков клуб пополнили Лукас Хорват, Александр Марочкин, Данил Цой, Алибек Аяганов, Максим Федин, Александр Козлов, Тимур Досмагамбетов. Более подробную информацию по трансферам клубов КПЛ можно узнать в нашей обновляемой "Таблице переходов".



Фото с официального сайта ФК "Карпаты"