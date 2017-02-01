СМИ сообщили об исключении "Алтая" из казахстанской премьер-лиги

Вместо клуба из ВКО в КПЛ-2017 выступит "Тараз".
Сегодня 16:24
Ссылки по теме:
- ФК "Алтай" могут наказать за несоответствие нормам клуба КПЛ
- Горд работать с амбициозной командой - новый тренер "Алтая"
- Воспитанник ПСЖ стал игроком дебютанта КПЛ
Фото с официального сайта "Алтая"
Футбольный клуб "Алтай" из Восточно-Казахстанской области исключен из числа участников казахстанской премьер-лиги-2017. Об этом сообщает KazFootball.kz.
По данным издания, такие санкции были применены к "Алтаю" из-за несоблюдения клубом правил сертификации.
Согласно им клуб КПЛ обязан иметь в своей структуре обособленное подразделение детского-юношеского и молодежного футбола, имеющего в своем составе не менее 14 групп в девяти возрастных категориях. Кроме того, все клубы премьер-лиги должны иметь молодежную команду во второй лиге.
По данным KazFootball.kz, место "Алтая" в КПЛ займет "Тараз", который в 2016 году проиграл клубу из ВКО (0:3) в стыковом матче за право играть в КПЛ.
Напомним, в 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного усть-каменогорского клуба "Восток" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть "Спартак" (Семей) и "Восток" (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.
По данным издания, такие санкции были применены к "Алтаю" из-за несоблюдения клубом правил сертификации.
Согласно им клуб КПЛ обязан иметь в своей структуре обособленное подразделение детского-юношеского и молодежного футбола, имеющего в своем составе не менее 14 групп в девяти возрастных категориях. Кроме того, все клубы премьер-лиги должны иметь молодежную команду во второй лиге.
По данным KazFootball.kz, место "Алтая" в КПЛ займет "Тараз", который в 2016 году проиграл клубу из ВКО (0:3) в стыковом матче за право играть в КПЛ.
Напомним, в 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного усть-каменогорского клуба "Восток" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть "Спартак" (Семей) и "Восток" (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.