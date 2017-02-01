ФК "Алтай" могут наказать за несоответствие нормам клуба КПЛ

У клуба из ВКО проблемы с сертификацией.
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В Астане состоялось собрание членов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК), на котором был рассмотрен вопрос соответствия правилам сертификации футбольного клуба "Алтай" из ВКО, сообщается на сайте ФФК.
"Алтай" неоднократно был предупрежден о необходимости соответствия требованиям о сертификации, после чего обратился в Федерацию по вопросу об исключительном применении правил сертификации к ним.
Далее вопрос будет решаться на Исполнительном комитете Федерации футбола Казахстана. В случае несоблюдения правил сертификации к ФК "Алтай" будут применены санкции. Как именно может быть наказан клуб, не уточняется.
Отмечается, что согласно требованиям сертификации команда, выступающая в премьер-лиге, должна иметь в структуре своего юридического лица обособленное подразделение детско-юношеского и молодежного футбола, имеющего в своем составе не менее 14-ти групп в девяти возрастных категориях.
Также, согласно регламенту о проведении чемпионата и правил проведения соревнований среди клубов второй лиги, все клубы премьер-лиги, участвующие в чемпионате, должны иметь молодежную команду во второй лиге.
Напомним, "Алтай" является дебютантом КПЛ.