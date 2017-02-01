Жамбыл Кукеев подписал контракт с клубом премьер-лиги

На счету игрока 205 матчей в чемпионате Казахстана, в которых он забил 33 мяча.
Вчера 07:25
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Фото с сайта ФК "Кайсар"
Полузащитник Жамбыл Кукеев стал игроком кызылординского "Кайсара", информирует официальный сайт клуба.
Кукеев пропустил прошедший сезон. Летом он пытался вернуться в футбол, но не сумел договориться с "Ордабасы" и "Таразом".
Всего на счету Кукеева 205 матчей в чемпионате Казахстана, в которых он забил 33 мяча. Также он провел 28 матчей за сборную Казахстана и забил два гола. Также за свою карьеру он выступал за алматинский "Кайрат", карагандинский "Шахтер", "Локомотив", "Алма-Ату", "Астану" и "Железнодорожник".
Добавим, что "Кайсар", спустя год, вернулся в премьер-лигу. Кызылординский клуб в прошедшем сезоне стал победителем первой лиги.
Со всеми состоявшимися и возможными трансферами в КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
Кукеев пропустил прошедший сезон. Летом он пытался вернуться в футбол, но не сумел договориться с "Ордабасы" и "Таразом".
Всего на счету Кукеева 205 матчей в чемпионате Казахстана, в которых он забил 33 мяча. Также он провел 28 матчей за сборную Казахстана и забил два гола. Также за свою карьеру он выступал за алматинский "Кайрат", карагандинский "Шахтер", "Локомотив", "Алма-Ату", "Астану" и "Железнодорожник".
Добавим, что "Кайсар", спустя год, вернулся в премьер-лигу. Кызылординский клуб в прошедшем сезоне стал победителем первой лиги.
Со всеми состоявшимися и возможными трансферами в КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".