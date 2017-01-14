Голландский полузащитник перешел в "Кайсар"

Кызылординский клуб также объявил о переходе бывшего защитника "Атырау".

Голландский полузащитник Грегори Нельсон продолжит карьеру в "Кайсаре". Об этом сообщает официальный сайт кызылординского клуба.

28-летний воспитанник "АЗ Алкмаар" в своей карьере выступал за клубы из второй голландской лиги и чемпионатов Болгарии и Украины. Среди них - "Росендал", софийский ЦСКА, донецкий "Металлург" и "Ботев".

Последний матч Нельсон провел в мае 2016 года и с тех пор оставался без клуба. Полузащитник может действовать на обоих флангах, но в основном играет справа.

В истории "Кайсара" Нельсон станет вторым легионером из Голландии. В 2012 году один гол в девяти матчах КПЛ забил Карим Фачтали. На тот момент голландцу марокканского происхождения было 24 года, но после ухода из "Кайсара" он так и не нашел новую команду.

Кроме того, "Кайсар" объявил о переходе французского защитника Абделя Ламанжа. В прошлом сезоне он провел 32 матча в КПЛ за "Атырау", где работал с новым тренером кызылординцев Стойчо Младеновым. Уроженец Камеруна в своей карьере также выступал за французский "Гренобль", российские "Ротор" и "Шинник".

Ранее "Кайсар" пополнил нападающий сборной Мартиники Матиас Курьор. До Казахстана он выступал за пловдивский "Локомотив", тбилисское "Динамо", болгарский "Черно Море" и клубы низших лиг Франции и Испании.

Также "Кайсар" подписал казахстанского защитника Евгения Горячего, который ранее играл за "Шахтер", "Жетысу", "Астану", "Кайрат" и "Булат". Из "Шахтера" вернулся в родной клуб и полузащитник Максат Байжанов, в чьей карьере также были "Атырау", "Жетысу", "Астана" и "Актобе".

Со всеми состоявшимися и возможными трансферами в КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".