"Шахтер" обыграл новую команду Юрия Уткульбаева

Команда проводит сборы в Турции.
Вчера 23:52
Ссылки по теме:
- "Алтай" сыграл вничью с украинской "Александрией"
- "Кайрат" разгромил клуб российской премьер-лиги на сборе в Турции
Фото с сайта photoknopa.ru
Футбол. Неофициальные турниры
Контрольная игра
Шахтер - Нефтехимик 2:1
Контрольная игра
Шахтер - Нефтехимик 2:1
Карагандинский "Шахтер" одержал победу в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский клуб встречался с "Нефтехимиком", командой первого дивизиона России по футболу, которую теперь тренирует бывший наставник "Актобе" Юрий Уткульбаев.
"Шахтер" одержал победу со счетом 2:1, в составе горняков голами отметились Айдос Таттыбаев и Милан Стоянович.
Напомним, в другом матче на сборах в Турции алматинский "Кайрат" разгромил клуб российской премьер-лиги, "Ордабасы" сыграл в нулевую ничью с командой "Габала" из Азербайджана, а "Алтай" не выявил победителя в матче с украинской "Александрией".