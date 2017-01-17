"Кайрат" разгромил клуб российской премьер-лиги на сборе в Турции

Алматинский клуб встречался с "Оренбургом".
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Жерар Гоу. Фото с сайта ФК "Кайрат"
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Контрольная игра
Кайрат - Оренбург 3:0
Контрольная игра
Кайрат - Оренбург 3:0
ФК "Кайрат" одержал победу в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках межсезонных сборов в Турции алматинский клуб встречался с "Оренбургом", представителем российской премьер-лиги, и одержал победу со счетом 3:0. В первом тайме дубль оформил ивуариец Жерар Гоу, а после перерыва отличился вышедший на замену Бауыржан Турысбек.
Отметим, что в первой 45-минутке ворота "Кайрата" защищал Стас Покатилов, а во второй - Владимир Плотников.