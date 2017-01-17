"Алтай" сыграл вничью с украинской "Александрией"

Клуб проводит сборы в Турции.
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Контрольная игра
Алтай - Александрия 1:1
Контрольная игра
Алтай - Александрия 1:1
Футбольный клуб "Алтай" из Семея сыграл товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов, которые команда проводит в турецкой Аланье, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский клуб встречался с украинской "Александрией". Встреча завершилась ничьей - 1:1. Автором единственного гола в составе "Алтая" стал Азат Ерсалимов.
Напомним, в другом матче на сборах в Турции алматинский "Кайрат" разгромил клуб российской премьер-лиги, а "Ордабасы" сыграл в нулевую ничью с командой "Габала" из Азербайджана.