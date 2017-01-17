"Алтай" сыграл вничью с украинской "Александрией"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Аланьяспор-д 6:2
Акжайык Алмалык 0:3
Окжетпес Шамкир 0:1
Тобол Шамкир 1:1
Шахтер Нефтехимик 2:1
Алтай Александрия 1:1
Ордабасы Габала 0:0
Кайрат Оренбург 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 1:2
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 0:1 ОТ
Спартак Слован 0:3
Медвешчак Югра 4:1
Металлург Нк Барыс 2:4
Металлург Мг Авангард 3:5
Ак Барс Салават Юлаев 6:5 ОТ
Динамо М ЦСКА 1:0
Амур Адмирал 0:2
Металлург Мг Авангард 4:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 1:0
Ладья (мол) Алтай (мол) 7:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 5:2
Номад Алматы 0:3
Иртыш Кулагер 2:0
Астана Горняк 1:3
Арлан Алтай-Торпедо 2:3 ОТ
Номад Алматы 6:0
Иртыш Кулагер 4:3 Б
Астана Горняк 3:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 92:96
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:3
Алтай Атырау 3:2
Павлодар Буревестник-Алматы 3:2
Есиль СК Алтай 1:3
Тараз ТНК "Казхром" 3:1
Атырау Павлодар 3:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Жазири Бублик 3:0
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 0:2
Голубев Аревальо 0:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 10:0
Казахстан Малайзия 1:13
Уэльс Казахстан 2:1
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 3-го этапа 10:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 4:2
Акжайык Маяк 8:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 2:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Шахтер Нефтехимик 2:1
Алтай Александрия 1:1
Ордабасы Габала 0:0
Кайрат Оренбург 3:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 1:0
Ладья (мол) Алтай (мол) 7:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Адмирал 0:2
Металлург Мг Авангард 4:2
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 2:3 ОТ
Номад Алматы 6:0
Иртыш Кулагер 4:3 Б
Астана Горняк 3:2
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 2:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 3-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 1:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 8:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 2:1
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Йокерит 22:30
Йокерит Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
Динамо Блш Сарыарка 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Баронс Кварталс Барсы Атырау 23:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Суонси Сити 18:30
Сток Сити Манчестер Юнайтед 21:00
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Саутгемптон Лестер Сити 18:00
Челси Халл Сити 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кыран Сабаил
Акжайык Меппен
Шахтер Насаф
Окжетпес Монтана
Иртыш Славия Сф 18:30
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Кайсар Истиклол
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Актобе СКА-Энергия
Кайсар Локомотив Пл
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 18:30
Казахстан (U-18) Россия (U-18) 22:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 15:00
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Иртыш-Казхром Караганда
Алматы Астана
Жетысу Алтай
Караганда Астана
Алтай Алматы
Иртыш-Казхром Жетысу
Жетысу Караганда
Астана Алтай
Алматы Иртыш-Казхром
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

"Алтай" сыграл вничью с украинской "Александрией"

Клуб проводит сборы в Турции.

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Фото с сайта depositphotos.com
Фото с сайта depositphotos.com
Футбол. Неофициальные турниры
Контрольная игра
Алтай - Александрия 1:1

Футбольный клуб "Алтай" из Семея сыграл товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов, которые команда проводит в турецкой Аланье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб встречался с украинской "Александрией". Встреча завершилась ничьей - 1:1. Автором единственного гола в составе "Алтая" стал Азат Ерсалимов.

Напомним, в другом матче на сборах в Турции алматинский "Кайрат" разгромил клуб российской премьер-лиги, а "Ордабасы" сыграл в нулевую ничью с командой "Габала" из Азербайджана. 

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