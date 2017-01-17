"Окжетпес" подписал полузащитника сборной Казахстана

Игрок является воспитанником кокшетауского футбола.
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Кокшетауский "Окжетпес" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Тимуром Досмагамбетовым.
27-летний футболист спустя четыре года вернулся в родной клуб. Контракт "Окжетпеса" и Досмагамбетова рассчитан на один сезон.
Последним клубом Досмагамбетова был "Тобол", в составе которого он отдал три голевые передачи в 23 матчах КПЛ. Ранее он также выступал за "Тараз", "Восток" и "Актобе".
В составе сборной Казахстана Досмагамбетов провел четыре матча. В ее составе он дебютировал в товарищеском матче с Буркина-Фасо (0:0) в мае 2015 года.
Ранее "Окжетпес" в это межсезонье из казахстанцев пополнили защитники Данил Цой ("Тобол") и Александр Марочкин ("Каспий"), полузащитники Алибек Аяганов ("Иртыш") и Демият Сламбеков ("Байтерек"), нападающие Абат Аймбетов (аренда из "Актобе") и Максим Федин ("Атырау").
Кокшетаусцы также подписали двух легионеров. Игроками "Окжептеса" стали словенско-аргентинский хавбек Лукас Хорват ("Домжале") и российский форвард Александр Козлов, известный по выступлениям за московский "Спартак".
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