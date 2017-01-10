"Окжетпес" пополнили выступавший в Сербии казахстанец и бывший форвард "Актобе"

Оба футболиста имеют опыт игры в молодежной сборной.

Кокшетауский "Окжетпес" на официальном сайте объявил о подписании однолетних контрактов с двумя молодыми футболистами.

Состав команды пополнили нападающие Максим Федин и Абат Аймбетов, которые играли за молодежную сборную Казахстана.

21-летний Аймбетов перешел на правах годичной аренды из "Актобе". За пять сезонов в родном клубе он забил три гола в 54 матчах КПЛ. В составе молодежной сборной Казахстана на его счету два мяча в 10 официальных играх.

20-летний Федин является воспитанником экибастузского футбола. Его последним клубом был "Атырау", в составе которого в 16 играх он забил один гол. До этого Федин провел пять матчей за "Спартак" из Суботицы в сербской суперлиге. Также в его карьере был "Байтерек" из первой лиги. В молодежной сборной Казахстана на счету Федина шесть официальных матчей.

Ранее "Окжетпес" в это межсезонье пополнили словенский хавбек с аргентинскими корнями Лукас Хорват ("Домжале"), защитники Данил Цой ("Тобол") и Александр Марочкин ("Каспий"), полузащитники Алибек Аяганов ("Иртыш") и Демият Сламбеков ("Байтерек").

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