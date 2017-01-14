"Ордабасы" сыграл вничью с бакинским "Интером" на сборах в Турции

Команда в каждом из таймов играла в разных составах.
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Футболисты "Ордабасы" сыграли вничью с бакинским "Интером" на сборах в Турции, сообщает пресс-служба шымкентского клуба.
Товарищеская игра казахстанского и азербайджанского клуба проходила 15 января и завершилась со счетом 0:0. В этой игре "Ордабасы" действовал в двух таймах разными составами.
Первый тайм: Бойченко, Адырбеков, Абдулин, Мищенко, Кожабаев, Смаков, Бейсенов, Гогуа, Гейнрих, Танчик и Булешев.
Второй тайм: Бондаренко, Уайс, Ерланов, Мухтаров, Алипбек, Миятбек, Смаков, Шамши, Пазылхан, Аширбеков, Кайкибасов.
Отметим, что "Интер" ушел на зимний перерыв в чемпионате Азербайджана на третьем месте из восьми команд. Клуб из Баку дважды становился чемпионом своей страны, причем первый титул в 2010 году был завоеван под руководством нынешнего тренера "Кайрата" Кахабера Цхададзе.
Ранее "Ордабасы" с минимальным счетом проиграл "Беерсхоту" (0:1), который является лидером третьего дивизиона Бельгии.