"Ордабасы" проиграл клубу третьего дивизиона Бельгии на сборах в Турции

Единственный гол был забит в концовке игры.

Футболисты "Ордабасы" проиграли бельгийскому "Беерсхоту" на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Товарищеский матч проходил сегодня, 8 января, и завершился со счетом 0:1. Единственный гол бельгийцы забили на 83-й минуте.

В этой встрече "Ордабасы" в каждом из таймов играл в разных составах:

Первый тайм: Бекбаев, Тунгышбаев, Гейнрих, Толебек, Абдулин, Мухтаров, Бейсенов, Кожабаев, Марцваладзе, Шамши, Кайкибасов.



Второй тайм: Бойченко, Адырбеков, Аширбеков, Смаков, Ерланов, Жаксыбаев, Тулиев, Алипбек, Пазылхан, Уайс, Миятбек.

Отметим, что "Беерсхот" из города Антверпен основан в 1920 году, а сейчас играет в третьей по силе лиге Бельгии. На зимний перерыв команда ушла в лидерах. Профессиональной лицензии клуб был лишен в 2013 году. В том сезоне за "Беерсхот" играл полузащитник "Кайрата" Георгий Жуков, дебютировавший в профессиональном футболе.