Почему не перезванивает Джолчиев, или кому в Казахстане нужен самый обсуждаемый футболист?

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 0:1
Салават Юлаев Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 2:2
Кайрат Актобе 18:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 0:0
Салават Юлаев Спартак 20:00
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
ЦСКА Металлург Нк 22:30
СКА Авангард 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 13:00
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 2:2
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Тараз Павлодар
ТНК "Казхром" Алтай
Есиль СК Алматы
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
Алтай Павлодар
ТНК "Казхром" Алматы
Тараз Атырау
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Алтай Атырау
Павлодар Алматы
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 05:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Почему не перезванивает Джолчиев, или кому в Казахстане нужен самый обсуждаемый футболист?

Казахстанский футболист уже год находится без клуба

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8 Комментариев
Бауржан Джолчиев. Фото с официального сайта "Астаны"
Бауржан Джолчиев. Фото с официального сайта "Астаны"

Казахстанский футболист Бауржан Джолчиев недавно начал подготовку к сезону. Корреспондент Vesti.kz попытался выяснить, где экс-игрок "Астаны" может возобновить свою карьеру и связался с казахстанскими футбольными клубами. Представляем вашему вниманию официальные ответы представителей команд.

Футбольный клуб "Алтай":
"Прошлым летом нас были переговоры с Джолчиевым. После непродолжительных переговоров, договоренности достигнуто не было. Дело в том, что у игрока весьма завышенные ожидания в финансовом плане".

Футбольный клуб "Астана":
"В данный момент "Астана" не рассматривает Бауржана Джолчиева".

Футбольный клуб "Тараз":
"Мы не рассматривали Джолчиева. Да и вряд ли он захочет играть в первой лиге".

Футбольный клуб "Актобе":
"ФК "Актобе" на данный момент с футболистом Джолчиевым никаких переговоров не ведет".

Футбольный клуб "Атырау":
"Мы не рассматривали Джолчиева в качестве игрока "Атырау".

Футбольный клуб "Тобол":
"В сферу интересов "Тобола" Джолчиев не попадал. Ни в течении года, ни сейчас".

Футбольный клуб "Окжетпес":
"К Джолчиеву интереса нет. Никто на него не выходил".

Футбольный клуб "Жетысу":
"Мы рады видеть в нашей команде любого хорошего футболиста. Тут вопрос решают главный тренер и сам футболист. Главное, чтобы у него было желание".

Футбольный клуб "Шахтер":
"Мы по трансферам ничего не комментируем. Вся информация по игрокам будет доступна на нашем сайте".

Футбольный клуб "Кайрат":
"Никто по этому вопросу никакой информацией не располагает".

Футбольный клуб "Ордабасы":
"Я ему два-три раза звонил и предлагал поиграть за "Ордабасы". Обещал перезвонить, но так и не сделал этого", - главный тренер клуба Бахтияр Байсеитов.

Футбольный клуб "Иртыш":
"Все зависит от него. Предложение ему поступило, но Джолчиев так и не вышел на связь".

С представителями футбольных клубов "Акжайык" и "Кайсар" связаться не удалось, однако известно, что за прошлый год никаких переговоров руководство команд с футболистом не проводило.

Напомним, 26-летний Джолчиев уже год находится без клуба. В последнем интервью он сообщил, что в будущем сезоне возобновит свою профессиональную карьеру.

Последней командой полузащитника сборной Казахстана была "Астана", в составе которой он отыграл два последних сезона. За это время Джолчиев дважды стал чемпионом Казахстана и помог клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В его карьере также значатся такие клубы, как "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата", а в составе сборной Казахстана на его счету три гола в 14-ти проведенных матчах.

Просмотров: 2154  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Вася Злобин Сегодня 15:35
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
кто кому звонил))) зачем звонил? почему не перезвонил о чём рубрика? а в туалет он сходил?
Ответить -2
 
Sayat Sarjan Сегодня 15:36
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
не отзванивается потому что нет денег на звонок
Ответить 1
 
Жасулан Бекетов Сегодня 15:37
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Да никому он не нужен.
Ответить -1
 
besken omarov Сегодня 15:39
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
ЕСЛИ ТУЙЕГЕ ЖАНТАК КЕРЕК БОЛСА МОЙНЫН СОЗАДЫ ЗНАЧИТ НЕ НАДО ДЕНЕГ
Ответить 0
 
Miss MiddleWeight Сегодня 16:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1408
Катя, возьми телефон, это он, это он звонит))
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loko Сегодня 16:40
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 660
Если не договорится с Кайратом, то Иртыш или Ордабасы выходит. Ну и запасной вариант Алтай. В целом всё. О других лигах, кроме КПЛ, говорить не приходится.
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Fankz Сегодня 17:44
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3423
Знаете что, человеку наверное итак нелегко, а тут такие комменты(
Понятно, что публичная фигура привлекает к себе внимание в том числе и негативное, но давайте подождем, когда он сам определится.
. Удачи, Бауржан.
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Санек Васильев Сегодня 17:49
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Я думаю действительно баланс на сотке закончился, а городской отключен за неуплату))) а если серьезно то думаю он скоро выйдет в составе Кайрата как минимум, только Кайрат может утолить его фин.запросы
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