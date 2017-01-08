Почему не перезванивает Джолчиев, или кому в Казахстане нужен самый обсуждаемый футболист?

Казахстанский футболист уже год находится без клуба

Казахстанский футболист Бауржан Джолчиев недавно начал подготовку к сезону. Корреспондент Vesti.kz попытался выяснить, где экс-игрок "Астаны" может возобновить свою карьеру и связался с казахстанскими футбольными клубами. Представляем вашему вниманию официальные ответы представителей команд.



Футбольный клуб "Алтай":

"Прошлым летом нас были переговоры с Джолчиевым. После непродолжительных переговоров, договоренности достигнуто не было. Дело в том, что у игрока весьма завышенные ожидания в финансовом плане".



Футбольный клуб "Астана":

"В данный момент "Астана" не рассматривает Бауржана Джолчиева".



Футбольный клуб "Тараз":

"Мы не рассматривали Джолчиева. Да и вряд ли он захочет играть в первой лиге".



Футбольный клуб "Актобе":

"ФК "Актобе" на данный момент с футболистом Джолчиевым никаких переговоров не ведет".



Футбольный клуб "Атырау":

"Мы не рассматривали Джолчиева в качестве игрока "Атырау".



Футбольный клуб "Тобол":

"В сферу интересов "Тобола" Джолчиев не попадал. Ни в течении года, ни сейчас".



Футбольный клуб "Окжетпес":

"К Джолчиеву интереса нет. Никто на него не выходил".



Футбольный клуб "Жетысу":

"Мы рады видеть в нашей команде любого хорошего футболиста. Тут вопрос решают главный тренер и сам футболист. Главное, чтобы у него было желание".



Футбольный клуб "Шахтер":

"Мы по трансферам ничего не комментируем. Вся информация по игрокам будет доступна на нашем сайте".



Футбольный клуб "Кайрат":

"Никто по этому вопросу никакой информацией не располагает".



Футбольный клуб "Ордабасы":

"Я ему два-три раза звонил и предлагал поиграть за "Ордабасы". Обещал перезвонить, но так и не сделал этого", - главный тренер клуба Бахтияр Байсеитов.



Футбольный клуб "Иртыш":

"Все зависит от него. Предложение ему поступило, но Джолчиев так и не вышел на связь".



С представителями футбольных клубов "Акжайык" и "Кайсар" связаться не удалось, однако известно, что за прошлый год никаких переговоров руководство команд с футболистом не проводило.



Напомним, 26-летний Джолчиев уже год находится без клуба. В последнем интервью он сообщил, что в будущем сезоне возобновит свою профессиональную карьеру.



Последней командой полузащитника сборной Казахстана была "Астана", в составе которой он отыграл два последних сезона. За это время Джолчиев дважды стал чемпионом Казахстана и помог клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В его карьере также значатся такие клубы, как "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата", а в составе сборной Казахстана на его счету три гола в 14-ти проведенных матчах.