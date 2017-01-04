"Астана" объявила об уходе двух футболистов

Один из игроков имеет опыт выступлений в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Футбольный клуб "Астана" на официальном сайте объявил об уходе двух защитников основной команды.

Клуб покидают воспитанники столичного футбола Биржан Кульбеков и Аманбол Алиев. У игроков закончились контракты, которые тренерский штаб решил не продлевать.

22-летний Кульбеков перешел в основную команду в 2015 году. За два сезона он провел шесть матчей в чемпионате Казахстане, но лишь один раз выходил в стартовом составе. В Лиге чемпионов он сыграл десять минут в гостевой встрече с "Атлетико" (0:4), а в прошедшем сезоне со скамейки вышел и в игре группового этапа Лиги Европы с "Олимпиакосом" (1:1).

21-летний Алиев стал привлекаться к тренировкам с основной командой летом 2016 года. Он успел сыграть в двух матчах Кубка Казахстана и одной игре премьер-лиги.

В официальном заявлении "Астана" поблагодарила Кульбекова и Алиева за плодотворный совместный труд и пожелала им дальнейших успехов в карьере. Где в дальнейшем будут играть молодые футболисты, не сообщается.

Ранее "Астану" покинул нападающий Танат Нусербаев, а македонский полузащитник Агим Ибраими был выставлен на трансфер. С другими изменениями во всех клубах КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".