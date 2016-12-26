Защитник сборной Казахстана Энгель близок в возвращению в немецкий клуб

Отмечается, что у футболиста действующий контракт с "Астаной".
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Фото пресс-службы ФК "Астана"
Защитник сборной Казахстана по футболу Константин Энгель близок в переходу в немецкий клуб.
Как сообщает noz.de, 28-летний игрок близок к возвращению в ФК "Оснабрюк" из третьей немецкой бундеслиги. Отмечается, что переговоры о трансфере Энгеля находятся на продвинутой стадии. При этом, по данным издания, у игрока действующий контракт с "Астаной", рассчитанный до конца 2018 года.
Энгель начинал свою карьеру в "Оснабрюке", за который играл с 2004 по 2011 год. Также в его карьере были немецкие "Энерги" и "Ингольштадт 08". За национальную сборную Казахстана он провел девять игр.
В составе "Ингольштадта" Энгель выиграл вторую бундеслигу и вышел в высший дивизион Германии. Однако травма не позволила защитнику закрепиться в составе, и в конце сезона он стал свободным агентом, после чего перешел в "Астану". В составе столичного клуба в официальных встречах заигран не был.
Как сообщает noz.de, 28-летний игрок близок к возвращению в ФК "Оснабрюк" из третьей немецкой бундеслиги. Отмечается, что переговоры о трансфере Энгеля находятся на продвинутой стадии. При этом, по данным издания, у игрока действующий контракт с "Астаной", рассчитанный до конца 2018 года.
Энгель начинал свою карьеру в "Оснабрюке", за который играл с 2004 по 2011 год. Также в его карьере были немецкие "Энерги" и "Ингольштадт 08". За национальную сборную Казахстана он провел девять игр.
В составе "Ингольштадта" Энгель выиграл вторую бундеслигу и вышел в высший дивизион Германии. Однако травма не позволила защитнику закрепиться в составе, и в конце сезона он стал свободным агентом, после чего перешел в "Астану". В составе столичного клуба в официальных встречах заигран не был.