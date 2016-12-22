"Астана" выставила на трансфер автора гола в ворота "Селтика"

Македонец из-за травмы пропустил несколько месяцев.
Вчера 19:44
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Агим Ибраими. Фото Sky Sport
"Астана" на официальном сайте объявила о решении выставить на трансфер македонского полузащитника Агима Ибраими.
28-летний футболист пополнил столичный клуб в июне, подписав контракт на два с половиной года. В чемпионате Казахстана Ибраими провел шесть матчей, в которых отдал две голевые передачи.
В Лиге чемпионов Ибраими отыграл четыре встречи и запомнился по голу в ворота "Селтика" (1:2) в гостях. В Лиге Европы на счету македонца один матч. Последний раз он выходил на поле 18 августа, когда отыграл 63 минуты в домашней игре с БАТЭ (2:0).
В конце августа Ибраими получил травму, из-за которой больше не выходил на поле. По словам генерального менеджера "Астаны" Саяна Хамитжанова, именно подверженность травмам вынудила клуб расстаться с игроком.
"Агим Ибраими - высококвалифицированный футболист, хорошо вписался в наш игровой стиль и стал членом нашего коллектива, разделив ценности клуба. Однако Агим оказался слишком подвержен травмам, поэтому по решению тренерского штаба и руководства клуба было принято решение расстаться с этим футболистом. Как к игроку-профессионалу у нас нет к Агиму никаких претензий и мы благодарны ему за вклад в достижения "Астаны" минувшего сезона. Желаем Агиму здоровья и успехов в развитии его карьеры", - сказал Хамитжанов.
Со всеми трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в "Таблице переходов", которая постоянно обновляется.
28-летний футболист пополнил столичный клуб в июне, подписав контракт на два с половиной года. В чемпионате Казахстана Ибраими провел шесть матчей, в которых отдал две голевые передачи.
В Лиге чемпионов Ибраими отыграл четыре встречи и запомнился по голу в ворота "Селтика" (1:2) в гостях. В Лиге Европы на счету македонца один матч. Последний раз он выходил на поле 18 августа, когда отыграл 63 минуты в домашней игре с БАТЭ (2:0).
В конце августа Ибраими получил травму, из-за которой больше не выходил на поле. По словам генерального менеджера "Астаны" Саяна Хамитжанова, именно подверженность травмам вынудила клуб расстаться с игроком.
"Агим Ибраими - высококвалифицированный футболист, хорошо вписался в наш игровой стиль и стал членом нашего коллектива, разделив ценности клуба. Однако Агим оказался слишком подвержен травмам, поэтому по решению тренерского штаба и руководства клуба было принято решение расстаться с этим футболистом. Как к игроку-профессионалу у нас нет к Агиму никаких претензий и мы благодарны ему за вклад в достижения "Астаны" минувшего сезона. Желаем Агиму здоровья и успехов в развитии его карьеры", - сказал Хамитжанов.
Со всеми трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в "Таблице переходов", которая постоянно обновляется.