Если все будет нормально, подпишем контракт с Нусербаевым - Бахтияр Байсеитов

Тренер "Ордабасы" также прокомментировал возможное появление в команде Кукеева.

Главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о перспективах футболиста Таната Нусербаева в команде. Также он сообщил, что не собирается менять должность тренера на руководящий пост в клубе.



- Вы уже готовы подписать контракт с Нусербаевым?



- Он тренировался на сборах в Шымкенте вместе со всеми. Если все нормально будет, мы подпишем с ним контракт.



- Прошла информация, что Ваш клуб заинтересован в услугах Жамбыла Кукеева?



- Это неправильная информация. Я не рассматриваю Жамбыла Кукеева. У меня на просмотре много игроков, но разглашать информацию я не хочу.



- Ходят слухи, что Вы уступите должность тренера и займете руководящий пост в структуре клуба?



- Нет, это только разговоры. Я буду и дальше тренировать команду.



Предыдущие три сезона Танат Нусербаев провел в составе "Астаны. В общей сложности он провел 152 матча, в которых забил 46 мячей. Носил капитанскую повязку после ухода Кайрата Нурдаулетова.



Ранее контракт с "Ордабасы" продлил экс-капитан национальной сборной Самат Смаков. Помимо этого, главный тренер команды Бахтияр Байсеитов несколько раз приглашал на просмотр Бауыржана Джолчиева, который уже год находится в статусе свободного агента.



Добавим, что сезон 2016 года "Ордабасы" под руководством Бахтияра Байсеитова завершил на четвертом месте. За трансферными новостями можно следить в "Таблице переходов КПЛ".



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