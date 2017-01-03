Казахстанский клуб предлагает второму бомбардиру чемпионата Румынии зарплату в 500 тысяч евро

Этой зимой в КПЛ переехал лучший снайпер румынского чемпионата.

Нападающий румынского клуба "ЧФР Клуж" Кристиан Буд получил ряд предложений от зарубежных клубов.

По данным Prosport.ro, игрока в своем составе хотят видеть команды из Казахстана, Таиланда и Саудовской Аравии. Самое конкретное предложение пока сделал иракский клуб "Захо". В переходе Буда заинтересован новый тренер Доринел Мунтяну.

В ответ Буд потребовал у "Захо" зарплату 200 тысяч евро за пять месяцев. Казахстанские, саудийские и таиландские клубы готовы платить ему 500 тысяч евро в год.

В "ЧФР Клуж" были готовы отпустить Буда сначала за 500 тысяч евро, а затем за 360 тысяч. Но все потенциальные покупатели готовы выложить за трансфер не больше 100 тысяч, так как контракт игрока истекает уже летом.

"Я попросил ту сумму, которую считаю нормальной за игру в Ираке. Я знаю, что есть и другие предложения, но переговоры идут с клубом, так как у меня действующий контракт. Я не исключаю любого варианта, в том числе, что останусь в "ЧФР Клуже". Вопрос о моем будущем решится в ближайшие дни", - сказал Буд.

31-летний Буд в первой половине сезона забил 11 голов в 17 матчах и сейчас является вторым бомбардиром чемпионата Румынии. Футболист не отличается постоянством - за 11 лет профессиональной карьеры он 11 раз менял клубы. Дважды Буд выступал за рубежом: в 2013 году он ни разу не выходил в составе за венгерский "Дебрецена", а затем помог "Милсами" выиграть чемпионат Молдавии.

Этой зимой в Казахстан перешел и лучший бомбардир чемпионата Румынии. Албанский нападающий Аздрен Лулаку сменил "Газ-Метан" на "Астану", подписав двухлетний контракт. По данным румынских СМИ, в столичном клубе Лулаку будет зарабатывать 40 тысяч евро в месяц.

Со всеми трансферами межсезонья в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".