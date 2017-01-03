"Кайрат" в новом сезоне постарается показывать красивый футбол и добиться высоких результатов - Цхададзе

Первый сбор алматинский клуб проведет в Турции.
Сегодня 14:45
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Главный тренер ФК "Кайрат" Кахабер Цхададзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, как провел отпуск, а также поделился планами на первый учебно-тренировочный сбор.
- Как провели отпуск?
- Отлично! Все время был со своей семьей. Сначала мы были дома, в Тбилиси, а затем отправились в Европу. Посетили несколько стран: Францию, Латвию и Италию.
- Что можете пожелать болельщикам "Кайрата" в новом году?
- В первую очередь, хочу их поздравить с наступившим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья и счастья! "Кайрат" же, в свою очередь, в новом футбольном сезоне постарается показывать красивый футбол и добиться высоких результатов!
- Какие цели ставятся перед командой на первые сборы?
- На первом сборе нам нужно будет провести работу над восстановлением игроков, а также помочь им набрать физическую форму. У нас в планах провести две контрольные игры.
Ранее сообщалось, что первый сбор "Кайрат" проведет в Турции. Он продлится с 5 по 19 января.
- Как провели отпуск?
- Отлично! Все время был со своей семьей. Сначала мы были дома, в Тбилиси, а затем отправились в Европу. Посетили несколько стран: Францию, Латвию и Италию.
- Что можете пожелать болельщикам "Кайрата" в новом году?
- В первую очередь, хочу их поздравить с наступившим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья и счастья! "Кайрат" же, в свою очередь, в новом футбольном сезоне постарается показывать красивый футбол и добиться высоких результатов!
- Какие цели ставятся перед командой на первые сборы?
- На первом сборе нам нужно будет провести работу над восстановлением игроков, а также помочь им набрать физическую форму. У нас в планах провести две контрольные игры.
Ранее сообщалось, что первый сбор "Кайрат" проведет в Турции. Он продлится с 5 по 19 января.