"Кайрат" проведет первый сбор в Турции

Тренерским штабом запланировано несколько контрольных встреч.

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Фото с сайта ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" 5 января отправится на первый в это межсезонье учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба.



УТС состоится в Турции и продлится до 19 января. Он будет втягивающим и призван помочь игрокам приблизиться к оптимальной физической форме.



На свой первый в нынешнее межсезонье УТС "Кайрат" вылетит из Алматы и соберется в Турции в полном составе, за исключением игроков, покинувших клуб. Легионеры алматинцев присоединятся к команде уже в Турции, куда они прибудут из своих стран после отпуска.



Тренерским штабом ФК "Кайрат" запланировано несколько контрольных встреч с различными клубами. Соперники станут известны позже.