"Отчаянные", или кто из футболистов в Казахстане может реанимировать карьеру в 2017 году

Следующий чемпионат пройдет по новому формату в три круга.

Как известно, следующий чемпионат Казахстана по футболу будет состоять из 33-х туров, что стало возможно с принятием нового формата его проведения в три круга. Вместе с тем надеются реанимировать свою карьеру некоторые игроки. Одни выпали из обоймы вследствие травм, другие не играли из-за нового правила о воспитанниках казахстанского футбола. Но в этом году добились отмены данной "дискриминации". Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.



Жамбыл Кукеев

О нем в свое время было сказано и пересказано очень много. Вот уже аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев назвал его зазнавшимся футболистом. И вряд ли кто-то станет с этим спорить. Ни для кого уже не секрет, что игрок склонен к нарушению режима, за что в разно время получал по шапке от тренеров. Да, была у него тяжелая травма, но ведь и до повреждения особо не впечатлял тренерский штаб "Кайрата". По большому счету допустил ошибку в 2013 году, решив "Шахтер" сменить на алматинский клуб. Все же в Караганде смотрелся более чем убедительно, в чем, конечно, немалая заслуга Виктора Кумыкова. А в "Кайрате" полузащитник только деградировал, в итоге все закончилось расставанием и отлучением от футбола на целый год. Теперь вот пытается зацепиться за свой шанс в "Ордабасы". Дай Бог, чтобы все получилось. Игрок-то неординарный, техничный и еще может поиграть. Хотя ранее большие надежды подавал его старший брат Жигер Кукеев. Но так получилось, что больше в футболе преуспел Жамбыл, хоть и не всегда радовал своей стабильностью. Быть может в этот раз возьмется за ум. Как-никак 28 лет.







Владислав Чернышов

Воспитанник кыргызстанского футбола в этом году не смог найти себе команду, поэтому выступал в пляжном футболе за павлодарский "Арман" и сборную Казахстана. Однако в зимнее межсезонье попытается доказать свою состоятельность Димитару Димитрову, поскольку вместе с павлодарцами отправится на январский сбор в Турцию. За "Иртыш" выступал с 2003 по 2015 год, провел 262 матча, забил 19 мячей. Естественно, будет нелегко в 35 лет пробиться в основной состав, но попытка не пытка.







Сергей Куцов

Оказался заложником нововведения "воспитанник казахстанского футбола". Однако в этом году ПФЛК одобрила его обращение и сняла с него санкции, включив в список футболистов, бывших на момент принятия правила о "воспитанниках" зарегистрированными Лигой и имевших гражданство РК. Тяжеловато будет потянуть премьер-лигу, а вот в первой лиге, скорее всего, не обратят внимание на то, что игроку уже 39 лет. За счет опыта и правильного выбора позиции на поле способен нивелировать другие пробелы. Да и умение снимать мячи со "второго этажа" дорогого стоит. Год-другой еще способен поиграть, но впоследствии придется заканчивать, как бы грустно это не звучало.





Кайрат Нурдаулетов

В конце 2013 года получил тяжелую травму колена, в результате пропустил остаток сезона. Правда, и в следующем сезоне не смог выйти на прежний уровень из-за долгой реабилитации. В конечном счете, принял участие в 20 матчах, а по завершении чемпионата покинул "Астану". Казалось, что в "Кайсаре" при Дмитрии Огае мы увидим прежнего Нурдаулетова, увы, надеждам не суждено было сбыться. В конце сезона снова повредил колено и на полгода выбыл из строя. В этом году была большая вероятность подписания контракта с "Жетысу", но в последний момент переход сорвался. Тем не менее, летом бывший капитан сборной Казахстан оказался в "Акжайыке". При этом ведущим игроком уральцев не стал, проведя лишь одну игру. Если колено в очередной раз не подведет, в этом году должен провести хотя бы определенное количество игр.







Бауржан Джолчиев

Можно сказать, по своей дурости остался без клуба и игровой практики в уходящем году. И это несмотря на то, что контракт ему предлагали "Астана" и ряд других клубов. Но полузащитник после яркого выступления в 2015 году посчитал, что пора бы переехать в европейский чемпионат. Хотя ни один зарубежный клуб не проявил к нему предметного интереса. Одно время слухи его сватали в "Кайрат", что неудивительно. Ведь алматинцы приглашают только добротных футболистов, коим, конечно же, является Джолчиев. Но раз уж кайратовцы с ним не подписали контракт до нового года, значит не рискуют приобретать одиозного игрока, памятуя о неудачном трансфере Кукеева. В то же время Джолчиев не без помощи известных агентов надеется трудоустроиться в ближнем зарубежье или на худой конец в КПЛ. Во всяком случае, его появление в одном из казахстанских клубов видится более реальным поворотом событий. Ведь немногие захотят заключать контракт с застоявшимся игроком. А не найдет себе клуб в этом году, рискует вообще завязать с футболом.







Игорь Зенькович

Как-то подзабыли о белорусском нападающем, желавшим буквально недавно выступать за сборную Казахстана. Нынешний сезон в "Таразе" не удался. В начале чемпионата получил серьезную травму и был отзаявлен клубом. Уж теперь попасть в национальную команду не представляется возможным для него, а вот заинтересовать некоторые клубы, в том числе из первой лиги вполне может. В Казахстане беда с нападающими, а Зенькович умеет выступать в роли наконечника копья. Вот только ему нужно попасть в свой клуб, как это было в случае с "Акжайыком". Когда игра строится через него, голевое чутье игрока не подводит. Поэтому не станем раньше времени списывать со счетов экс-форварда "Акжайыка", "Тобола", "Актобе" и "Тараза".







Отметим, что трансферное окно в КПЛ откроется 11 января и закроется 3 апреля 2017 года.