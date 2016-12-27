"Отчаянные", или кто из футболистов в Казахстане может реанимировать карьеру в 2017 году

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Отчаянные", или кто из футболистов в Казахстане может реанимировать карьеру в 2017 году

Следующий чемпионат пройдет по новому формату в три круга.

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Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"

Как известно, следующий чемпионат Казахстана по футболу будет состоять из 33-х туров, что стало возможно с принятием нового формата его проведения в три круга. Вместе с тем надеются реанимировать свою карьеру некоторые игроки. Одни выпали из обоймы вследствие травм, другие не играли из-за нового правила о воспитанниках казахстанского футбола. Но в этом году добились отмены данной "дискриминации". Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz

Жамбыл Кукеев
О нем в свое время было сказано и пересказано очень много. Вот уже аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев назвал его зазнавшимся футболистом. И вряд ли кто-то станет с этим спорить. Ни для кого уже не секрет, что игрок склонен к нарушению режима, за что в разно время получал по шапке от тренеров. Да, была у него тяжелая травма, но ведь и до повреждения особо не впечатлял тренерский штаб "Кайрата". По большому счету допустил ошибку в 2013 году, решив "Шахтер" сменить на алматинский клуб. Все же в Караганде смотрелся более чем убедительно, в чем, конечно, немалая заслуга Виктора Кумыкова. А в "Кайрате" полузащитник только деградировал, в итоге все закончилось расставанием и отлучением от футбола на целый год. Теперь вот пытается зацепиться за свой шанс в "Ордабасы". Дай Бог, чтобы все получилось. Игрок-то неординарный, техничный и еще может поиграть. Хотя ранее большие надежды подавал его старший брат Жигер Кукеев. Но так получилось, что больше в футболе преуспел Жамбыл, хоть и не всегда радовал своей стабильностью. Быть может в этот раз возьмется за ум. Как-никак 28 лет.     



Владислав Чернышов
Воспитанник кыргызстанского футбола в этом году не смог найти себе команду, поэтому выступал в пляжном футболе за павлодарский "Арман" и сборную Казахстана. Однако в зимнее межсезонье попытается доказать свою состоятельность Димитару Димитрову, поскольку вместе с павлодарцами отправится на январский сбор в Турцию. За "Иртыш" выступал с 2003 по 2015 год, провел 262 матча, забил 19 мячей. Естественно, будет нелегко в 35 лет пробиться в основной состав, но попытка не пытка. 



Сергей Куцов
Оказался заложником нововведения "воспитанник казахстанского футбола". Однако в этом году ПФЛК одобрила его обращение и сняла с него санкции, включив в список футболистов, бывших на момент принятия правила о "воспитанниках" зарегистрированными Лигой и имевших гражданство РК. Тяжеловато будет потянуть премьер-лигу, а вот в первой лиге, скорее всего, не обратят внимание на то, что игроку уже 39 лет. За счет опыта и правильного выбора позиции на поле способен нивелировать другие пробелы. Да и умение снимать мячи со "второго этажа" дорогого стоит. Год-другой еще способен поиграть, но впоследствии придется заканчивать, как бы грустно это не звучало.     


Кайрат Нурдаулетов
В конце 2013 года получил тяжелую травму колена, в результате пропустил остаток сезона. Правда, и в следующем сезоне не смог выйти на прежний уровень из-за долгой реабилитации. В конечном счете, принял участие в 20 матчах, а по завершении чемпионата покинул "Астану". Казалось, что в "Кайсаре" при Дмитрии Огае мы увидим прежнего Нурдаулетова, увы, надеждам не суждено было сбыться. В конце сезона снова повредил колено и на полгода выбыл из строя. В этом году была большая вероятность подписания контракта с "Жетысу", но в последний момент переход сорвался. Тем не менее, летом бывший капитан сборной Казахстан оказался в "Акжайыке". При этом ведущим игроком уральцев не стал, проведя лишь одну игру. Если колено в очередной раз не подведет, в этом году должен провести хотя бы определенное количество игр.


 
Бауржан Джолчиев 
Можно сказать, по своей дурости остался без клуба и игровой практики в уходящем году. И это несмотря на то, что контракт ему предлагали "Астана" и ряд других клубов. Но полузащитник после яркого выступления в 2015 году посчитал, что пора бы переехать в европейский чемпионат. Хотя ни один зарубежный клуб не проявил к нему предметного интереса. Одно время слухи его сватали в "Кайрат", что неудивительно. Ведь алматинцы приглашают только добротных футболистов, коим, конечно же, является Джолчиев. Но раз уж кайратовцы с ним не подписали контракт до нового года, значит не рискуют приобретать одиозного игрока, памятуя о неудачном трансфере Кукеева. В то же время Джолчиев не без помощи известных агентов надеется трудоустроиться в ближнем зарубежье или на худой конец в КПЛ. Во всяком случае, его появление в одном из казахстанских клубов видится более реальным поворотом событий. Ведь немногие захотят заключать контракт с застоявшимся игроком. А не найдет себе клуб в этом году, рискует вообще завязать с футболом. 



Игорь Зенькович
Как-то подзабыли о белорусском нападающем, желавшим буквально недавно выступать за сборную Казахстана. Нынешний сезон в "Таразе" не удался. В начале чемпионата получил серьезную травму и был отзаявлен клубом. Уж теперь попасть в национальную команду не представляется возможным для него, а вот заинтересовать некоторые клубы, в том числе из первой лиги вполне может. В Казахстане беда с нападающими, а Зенькович умеет выступать в роли наконечника копья. Вот только ему нужно попасть в свой клуб, как это было в случае с "Акжайыком". Когда игра строится через него, голевое чутье игрока не подводит. Поэтому не станем раньше времени списывать со счетов экс-форварда "Акжайыка", "Тобола", "Актобе" и "Тараза".   



Отметим, что трансферное окно в КПЛ откроется 11 января и закроется 3 апреля 2017 года. 

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