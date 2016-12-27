Жамбыла Кукеева назвали "зазнавшимся" футболистом

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Жамбыла Кукеева назвали "зазнавшимся" футболистом

Экс-игрок сборной Казахстана пропустил прошлый сезон.

Ссылки по теме:

4 Комментария
Жамбыл Кукеев. Фото с официального сайта "Кайрата"
Жамбыл Кукеев. Фото с официального сайта "Кайрата"
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев во время награждения лучших спортсменов области назвал экс-игрока сборной Казахстана Жамбыла Кукеева "зазнавшимся" футболистом.

"Самое главное, в спорте никогда не надо зазнаваться. Особенно у казахов есть такая привычка. Немного чего-то добились и перестают смотреть на землю. Не буду называть его имя, но одного футболиста (Жамбыл Кукеев - прим. автора), который забил гол в ворота сборной Англии в Лондоне, с тех пор не видели и не слышали. Другое дело, Дмитрий Баландин (чемпион Олимпиады в Рио). Он приезжал в Актобе и участвовал в кубке страны, хотя мог бы сказать, зачем ему этот кубок. Ведь когда рядом будет плыть олимпийский чемпион, остальные пловцы будут учиться у него", - отметил Сапарбаев, слова которого приводит "Диапазон".

28-летний Кукеев пропустил прошедший сезон. Последний раз на поле он выходил 3 сентября 2015 года, когда в составе сборной Казахстана сыграл против Чехии (2:4) в квалификации Евро-2016.

Ранее Кукеев выступал за "Кайрат", карагандинский "Шахтер", "Локомотив", "Алма-Ату", "Астану" и "Железнодорожник". В КПЛ воспитанник алматинского футбола провел 250 матчей и забил 25 мячей.
Просмотров: 1502  Комментариев: 4
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Fankz Сегодня 10:29
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3398
Бердыбек Сапарбаев видно человек СТАРОЙ ФОРМАЦИИ. Можно согласиться, что "никогда не надо зазнаваться"... НО "...особенно у казахов есть такая привычка" - да неужели?? А другие прямо не зазнаются, пьют себе под гимн родины шампанское от избытка патриотизма, видно... И массу других примеров, из не наших клубов можно привести. Стыдно, акимчик. Пусть тебя снимут.
Ответить 3
 
123 Сегодня 12:05
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1526
Fankz,Особо последнее предложение понравилось.
Ответить 0
 
Рустам Сегодня 10:48
Статус: Профи
Рейтинг: 451
а при чем вообще аким Актюбинской области и Кукеев, воспитанник алматинского футбола??
Ответить 0
 
Viprin Viprin Сегодня 11:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1072
Матушка лень. И зазнайство до добра не доведут.
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть