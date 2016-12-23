Немецкий форвард с казахстанскими корнями может перейти в "Окжетпес"

Он не является профессиональным игроком и выступает в пятой по силе лиге Германии.
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Вадим Томас. Фото с сайта westfalen-blatt.de
Нападающий Вадим Томас может перейти в "Окжетпес". Об этом сам футболист сообщил в интервью Westfalen-Blatt.de.
28-летний Томас играет за клуб "Роланд" из оберлиги - пятая по силе лига чемпионата Германии. При этом он не является профессиональным игроком и никогда не выступал в командах выше уровня оберлиги.
На просмотр в "Окжетпес" Томас попал через одно из футбольных агентств Москвы. Свой 28-й день рождения он встретил в Анталии, где находился на сборах вместе с кокшетауским клубом.
"Это был лучший подарок для меня, - говорит о просмотре Томас. - Это мой последний шанс попасть в профессиональный футбол. Было бы очень здорово сыграть за команду из родного региона, я мечтаю об этом".
Родился Томас в селе Астраханка, что в Акмолинской области, но в детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. У футболиста, согласно данным в прессе, есть казахстанский и немецкий паспорта. В случае перехода в "Окжетпес" или любой другой казахстанский клуб Томас будет считаться легионером, так как не является воспитанником казахстанского футбола.
В это межсезонье "Окжетпес" пока подписал только одного игрока - словенского хавбека Луку Хорвата. На просмотре в команде находится камерунский форвард Давид Это'о, чей старший брат Самюэль в свое время играл за "Барселону" и "Интер".
Со всеми трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
28-летний Томас играет за клуб "Роланд" из оберлиги - пятая по силе лига чемпионата Германии. При этом он не является профессиональным игроком и никогда не выступал в командах выше уровня оберлиги.
На просмотр в "Окжетпес" Томас попал через одно из футбольных агентств Москвы. Свой 28-й день рождения он встретил в Анталии, где находился на сборах вместе с кокшетауским клубом.
"Это был лучший подарок для меня, - говорит о просмотре Томас. - Это мой последний шанс попасть в профессиональный футбол. Было бы очень здорово сыграть за команду из родного региона, я мечтаю об этом".
Родился Томас в селе Астраханка, что в Акмолинской области, но в детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. У футболиста, согласно данным в прессе, есть казахстанский и немецкий паспорта. В случае перехода в "Окжетпес" или любой другой казахстанский клуб Томас будет считаться легионером, так как не является воспитанником казахстанского футбола.
В это межсезонье "Окжетпес" пока подписал только одного игрока - словенского хавбека Луку Хорвата. На просмотре в команде находится камерунский форвард Давид Это'о, чей старший брат Самюэль в свое время играл за "Барселону" и "Интер".
Со всеми трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".