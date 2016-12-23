Немецкий форвард с казахстанскими корнями может перейти в "Окжетпес"

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Немецкий форвард с казахстанскими корнями может перейти в "Окжетпес"

Он не является профессиональным игроком и выступает в пятой по силе лиге Германии.

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3 Комментария
Вадим Томас. Фото с сайта westfalen-blatt.de
Вадим Томас. Фото с сайта westfalen-blatt.de
Нападающий Вадим Томас может перейти в "Окжетпес". Об этом сам футболист сообщил в интервью Westfalen-Blatt.de

28-летний Томас играет за клуб "Роланд" из оберлиги - пятая по силе лига чемпионата Германии. При этом он не является профессиональным игроком и никогда не выступал в командах выше уровня оберлиги. 

На просмотр в "Окжетпес" Томас попал через одно из футбольных агентств Москвы. Свой 28-й день рождения он встретил в Анталии, где находился на сборах вместе с кокшетауским клубом. 

"Это был лучший подарок для меня, - говорит о просмотре Томас. - Это мой последний шанс попасть в профессиональный футбол. Было бы очень здорово сыграть за команду из родного региона, я мечтаю об этом". 

Родился Томас в селе Астраханка, что в Акмолинской области, но в детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. У футболиста, согласно данным в прессе, есть казахстанский и немецкий паспорта. В случае перехода в "Окжетпес" или любой другой казахстанский клуб Томас будет считаться легионером, так как не является воспитанником казахстанского футбола. 

В это межсезонье "Окжетпес" пока подписал только одного игрока - словенского хавбека Луку Хорвата. На просмотре в команде находится камерунский форвард Давид Это'о, чей старший брат Самюэль в свое время играл за "Барселону" и "Интер". 

Со всеми трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
Просмотров: 2037  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Кайсар Казыгулулы Сегодня 21:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 182
Сәттілік!!!
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Нургиса Шопанов Сегодня 21:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
И зачем нам слабые игроки?
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Талгат Зулхатов Сегодня 22:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 119
Бесінші лига???? Профисанал емес??? НЕГЕ КЕРЕК???
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