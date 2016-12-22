"Окжетпес" просматривает брата Самюэля Это’о

Клуб продолжает подбирать новичков.
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Давид Пьер Это’о. Фото с сайта ФК "Окжетпес"
ФК "Окжетпес" может пополнить африканский футболист Давид Пьер Это’о, сообщается на сайте клуба.
Давид Пьер Это’о является родным братом знаменитого футболиста Самюэля Это’о. До сегодняшнего дня 29-летний камерунец играл в составе команды "Юнион Дуала" у себя на родине.
Как отмечает тренерский штаб "Окжетпеса", знаменитая фамилия абсолютно не гарантирует футболисту подписание контракта. Все будет зависеть от того, как Это’о проявит себя на сборах.