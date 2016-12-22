"Окжетпес" просматривает брата Самюэля Это’о

Клуб продолжает подбирать новичков.

ФК "Окжетпес" может пополнить африканский футболист Давид Пьер Это’о, сообщается на сайте клуба.

Давид Пьер Это’о является родным братом знаменитого футболиста Самюэля Это’о. До сегодняшнего дня 29-летний камерунец играл в составе команды "Юнион Дуала" у себя на родине.

Как отмечает тренерский штаб "Окжетпеса", знаменитая фамилия абсолютно не гарантирует футболисту подписание контракта. Все будет зависеть от того, как Это’о проявит себя на сборах.