Мой приоритет - возвращение в "Актобе". С клубом я договорился - Марат Хайруллин

Футболист дал большое интервью и рассказал о своей карьере.
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Фото Жигера Абенова©, Vesti.kz
Экс-полузащитник "Актобе" и "Окжетпеса" Марат Хайруллин дал большое интервью сайту Kazanfirst.ru, в котором рассказал о своей карьере, матчах за сборную Казахстана и своем будущем.
32-летний воспитанник казанского "Рубина" выступает в КПЛ с 2007 года. В 2011 году Хайруллин получил казахстанский паспорт и стал игроком сборной Казахстана, в составе которой провел 13 матчей.
С 2007 по 2015 год Хайрулин играл за "Актобе", лишь в 2010 провел первую половину сезона в нижегородской "Волге". В составе "красно-белых" он четыре раза становился чемпионом Казахстана. В прошедшем сезоне Хайрулин выступал за "Окжетпес", который покинул еще до окончания КПЛ по решению руководства и тренерского штаба клуба.
- Марат, Ваш нынешний отпуск проходит как обычно или по-другому?
- Честно говоря, отпуск в этом году чуть затянулся: у меня случился небольшой конфликт с руководством "Окжетпеса", и именно поэтому я уже два месяца в Казани.
- В статусе свободного агента?
- Пока да, но веду переговоры, которые вышли на завершающую стадию.
- Клуб назовете?
- Есть несколько клубов, но мой приоритет - вернуться в "Актобе". Как будет -посмотрим, но мы с клубом уже обо всем принципиально договорились. Правда, контракт еще не подписан.
- Полагаю, болельщики "Актобе" спят и видят Ваше возвращение…
- Возможно, ведь я провел в Актобе девять лет, это мой второй дом, там у меня друзья и знакомые. И именно по этой причине вариант с "Актобе" для меня предпочтительнее остальных.
- Что случилось с "Актобе" в этом сезоне? О том, что этот клуб стал работать не так, как все остальные клубы казахстанской премьер-лиги, мне рассказывал Юрий Уткульбаев. А что говорят в футбольных кругах Казахстана?
- Могу только сказать о том, почему я не остался в команде. Зимой, перед сезоном-2016, я встречался с Юрием Уткульбаевым. Он спросил о моих условиях продления контракта, я их озвучил. И на этом - все: ни звонков, ни ответа.
Я так понял, что "Актобе" не смог потянуть мои условия. Я был в статусе свободного агента и имел несколько предложений. Но в конце сезона-2015 получил травму, а все тренеры хотели видеть меня на сборах здоровым. И только главный тренер "Окжетпеса" Владимир Муханов, с которым мы работали в "Актобе", сказал: "Марат, восстанавливайся столько, сколько тебе надо, я тебя знаю". Так я оказался в Кокшетау в составе "Окжетпеса". К счастью, после операции восстановился довольно быстро.
- Для Казахстана это обычная ситуация, когда контракты с игроками заключаются на один год?
- Ну почему же? Подписываются и долгосрочные. И мне предлагали контракт на два или три года, но я сам предпочитаю заключать годовое соглашение. Если нужен команде - я остаюсь: иногда - на лучших условиях, иногда просто продлеваем контракт. А если клуб во мне не нуждается, то я ухожу свободным агентом. Пока я еще востребован в Казахстане, и в годовых контрактах есть свои плюсы.
- Тем не менее, за сборную Казахстана Вы не играете уже три года.
- Да, в сборную меня уже давно не вызывали, но в этом году я был в резервном списке, тренеры меня видят, я с ними общался. Так что не все так плохо, и я не оставляю надежд еще надеть футболку сборной.
- А почему Вас привлекли к играм за национальную сборную только в 2011 году?
- В Казахстан я приехал в статусе арендованного игрока и не планировал оставаться там надолго - мечтал вернуться в Россию, в "Рубин". А принять казахстанское гражданство мне предлагали с 2008 года, но я отказывался.
В 2010 году съездил в нижегородскую "Волгу". Не скажу, что это был неудачный опыт, просто пришел другой тренер, который привел на мою позицию своих игроков-легионеров. Я понял, что он меня в составе не видит, и вернулся в "Актобе". Муханов попросил меня принять казахстанское гражданство: и для клуба это плюс - освобождается одна позиция для легионера, и для меня – не подпадаю ни под какие лимиты. И я стал гражданином Казахстана. Нисколько об этом не жалею.
- Какое может быть сожаление, если Вы получили возможность поучаствовать в отборах чемпионатов мира и Европы?!
- Да, мне посчастливилось поиграть на знаменитых стадионах, против топовых сборных.
- Какие из Ваших 11 матчей за сборную Казахстана Вам запомнились больше всего?
- Первая игра для меня сложилась удачно: мы принимали в Астане сборную Азербайджана, был полный стадион, мы выиграли 2:1, и я отдал голевую передачу. Запомнился матч в Турции на "Тюрк Телеком арене". Это было открытие стадиона, собралось под 50 тысяч болельщиков. Мы тогда хорошо сыграли, но уступили 1:2 - на 90-й минуте нам поставили какой-то левый штрафной, и Арда Туран забил. Против сборной Германии памятная игра была - 90 минут бегали, отбирали у них мяч (смеется). Да все матчи за сборную особенные.
- Ваша карьера - это иллюстрация известного выражения о том, что нет пророка в своем отечестве, или всего лишь показатель разницы в уровне казахстанского и российского футбола?
- Я бы не стал говорить, что между чемпионатами Казахстана и России пропасть, но разница, конечно же, есть: уровень РФПЛ выше, чем казахстанской премьер-лиги. Думаю, на сегодняшний день лишь "Астана" и "Кайрат" не затерялись бы в российском чемпионате. Раньше на этом же уровне был и "Актобе". Остальные команды чемпионата Казахстана я бы поставил на уровень ФНЛ.
- Как Вы, уйдя из "Рубина", оказались в "Актобе"?
- Дело случая. Когда я у Бекиича попросился в аренду, он при мне позвонил в Челны Юрию Газзаеву, и я уехал на сбор с КАМАЗом. Челнинцы хотели меня выкупить, но Бердыев был против. А поскольку КАМАЗ в то время принципиально не брал игроков в аренду, стало понятно, что с этим клубом у меня не сложится, и я уже был готов вернуться в "Рубин". Но в одном отеле с КАМАЗом проводил сбор "Актобе", и мне предложили за них сыграть. Днем я вышел в контрольном матче, а вечером уже знакомился с предложенным контрактом.
- По ходу карьеры Вам довелось поработать со многими тренерами. Кого бы Вы отметили особо?
- Конечно же, Бердыева. Как футболист, я у Курбана Бекиевича очень многому научился. Кстати, о нем очень тепло вспоминают в Казахстане, и мне кажется, люди еще надеются, что он вернется и еще поработает в "Кайрате" или даже в сборной Казахстана. У Владимира Муханова я работал долгое время. А вообще, от каждого тренера берешь понемногу.
- Каковы Ваши планы на ближайшее будущее?
- Для начала надо определиться с клубом - в начале января поеду в Казахстан, надеюсь, решу этот вопрос. И буду играть - о завершении карьеры игрока я пока даже не думаю.
32-летний воспитанник казанского "Рубина" выступает в КПЛ с 2007 года. В 2011 году Хайруллин получил казахстанский паспорт и стал игроком сборной Казахстана, в составе которой провел 13 матчей.
С 2007 по 2015 год Хайрулин играл за "Актобе", лишь в 2010 провел первую половину сезона в нижегородской "Волге". В составе "красно-белых" он четыре раза становился чемпионом Казахстана. В прошедшем сезоне Хайрулин выступал за "Окжетпес", который покинул еще до окончания КПЛ по решению руководства и тренерского штаба клуба.
- Марат, Ваш нынешний отпуск проходит как обычно или по-другому?
- Честно говоря, отпуск в этом году чуть затянулся: у меня случился небольшой конфликт с руководством "Окжетпеса", и именно поэтому я уже два месяца в Казани.
- В статусе свободного агента?
- Пока да, но веду переговоры, которые вышли на завершающую стадию.
- Клуб назовете?
- Есть несколько клубов, но мой приоритет - вернуться в "Актобе". Как будет -посмотрим, но мы с клубом уже обо всем принципиально договорились. Правда, контракт еще не подписан.
- Полагаю, болельщики "Актобе" спят и видят Ваше возвращение…
- Возможно, ведь я провел в Актобе девять лет, это мой второй дом, там у меня друзья и знакомые. И именно по этой причине вариант с "Актобе" для меня предпочтительнее остальных.
- Что случилось с "Актобе" в этом сезоне? О том, что этот клуб стал работать не так, как все остальные клубы казахстанской премьер-лиги, мне рассказывал Юрий Уткульбаев. А что говорят в футбольных кругах Казахстана?
- Могу только сказать о том, почему я не остался в команде. Зимой, перед сезоном-2016, я встречался с Юрием Уткульбаевым. Он спросил о моих условиях продления контракта, я их озвучил. И на этом - все: ни звонков, ни ответа.
Я так понял, что "Актобе" не смог потянуть мои условия. Я был в статусе свободного агента и имел несколько предложений. Но в конце сезона-2015 получил травму, а все тренеры хотели видеть меня на сборах здоровым. И только главный тренер "Окжетпеса" Владимир Муханов, с которым мы работали в "Актобе", сказал: "Марат, восстанавливайся столько, сколько тебе надо, я тебя знаю". Так я оказался в Кокшетау в составе "Окжетпеса". К счастью, после операции восстановился довольно быстро.
- Для Казахстана это обычная ситуация, когда контракты с игроками заключаются на один год?
- Ну почему же? Подписываются и долгосрочные. И мне предлагали контракт на два или три года, но я сам предпочитаю заключать годовое соглашение. Если нужен команде - я остаюсь: иногда - на лучших условиях, иногда просто продлеваем контракт. А если клуб во мне не нуждается, то я ухожу свободным агентом. Пока я еще востребован в Казахстане, и в годовых контрактах есть свои плюсы.
- Тем не менее, за сборную Казахстана Вы не играете уже три года.
- Да, в сборную меня уже давно не вызывали, но в этом году я был в резервном списке, тренеры меня видят, я с ними общался. Так что не все так плохо, и я не оставляю надежд еще надеть футболку сборной.
- А почему Вас привлекли к играм за национальную сборную только в 2011 году?
- В Казахстан я приехал в статусе арендованного игрока и не планировал оставаться там надолго - мечтал вернуться в Россию, в "Рубин". А принять казахстанское гражданство мне предлагали с 2008 года, но я отказывался.
В 2010 году съездил в нижегородскую "Волгу". Не скажу, что это был неудачный опыт, просто пришел другой тренер, который привел на мою позицию своих игроков-легионеров. Я понял, что он меня в составе не видит, и вернулся в "Актобе". Муханов попросил меня принять казахстанское гражданство: и для клуба это плюс - освобождается одна позиция для легионера, и для меня – не подпадаю ни под какие лимиты. И я стал гражданином Казахстана. Нисколько об этом не жалею.
- Какое может быть сожаление, если Вы получили возможность поучаствовать в отборах чемпионатов мира и Европы?!
- Да, мне посчастливилось поиграть на знаменитых стадионах, против топовых сборных.
- Какие из Ваших 11 матчей за сборную Казахстана Вам запомнились больше всего?
- Первая игра для меня сложилась удачно: мы принимали в Астане сборную Азербайджана, был полный стадион, мы выиграли 2:1, и я отдал голевую передачу. Запомнился матч в Турции на "Тюрк Телеком арене". Это было открытие стадиона, собралось под 50 тысяч болельщиков. Мы тогда хорошо сыграли, но уступили 1:2 - на 90-й минуте нам поставили какой-то левый штрафной, и Арда Туран забил. Против сборной Германии памятная игра была - 90 минут бегали, отбирали у них мяч (смеется). Да все матчи за сборную особенные.
- Ваша карьера - это иллюстрация известного выражения о том, что нет пророка в своем отечестве, или всего лишь показатель разницы в уровне казахстанского и российского футбола?
- Я бы не стал говорить, что между чемпионатами Казахстана и России пропасть, но разница, конечно же, есть: уровень РФПЛ выше, чем казахстанской премьер-лиги. Думаю, на сегодняшний день лишь "Астана" и "Кайрат" не затерялись бы в российском чемпионате. Раньше на этом же уровне был и "Актобе". Остальные команды чемпионата Казахстана я бы поставил на уровень ФНЛ.
- Как Вы, уйдя из "Рубина", оказались в "Актобе"?
- Дело случая. Когда я у Бекиича попросился в аренду, он при мне позвонил в Челны Юрию Газзаеву, и я уехал на сбор с КАМАЗом. Челнинцы хотели меня выкупить, но Бердыев был против. А поскольку КАМАЗ в то время принципиально не брал игроков в аренду, стало понятно, что с этим клубом у меня не сложится, и я уже был готов вернуться в "Рубин". Но в одном отеле с КАМАЗом проводил сбор "Актобе", и мне предложили за них сыграть. Днем я вышел в контрольном матче, а вечером уже знакомился с предложенным контрактом.
- По ходу карьеры Вам довелось поработать со многими тренерами. Кого бы Вы отметили особо?
- Конечно же, Бердыева. Как футболист, я у Курбана Бекиевича очень многому научился. Кстати, о нем очень тепло вспоминают в Казахстане, и мне кажется, люди еще надеются, что он вернется и еще поработает в "Кайрате" или даже в сборной Казахстана. У Владимира Муханова я работал долгое время. А вообще, от каждого тренера берешь понемногу.
- Каковы Ваши планы на ближайшее будущее?
- Для начала надо определиться с клубом - в начале января поеду в Казахстан, надеюсь, решу этот вопрос. И буду играть - о завершении карьеры игрока я пока даже не думаю.