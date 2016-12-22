Тренировать вратарей "Атырау" будет один из лучших специалистов Сербии

К одному из его воспитанников интерес проявляют "Бавария" и "Атлетико".
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Фото с сайта ФК "Атырау"
Новый тренер вратарей "Атырау" Срджан Солдатович считается одним из лучших специалистов в Сербии, сообщается на официальном сайте казахстанского клуба "ВКонтакте".
Сейчас на его воспитанника, 17-летнего Лазара Каревича, с которым Солдатович два года работал в черногорском клубе "Грбали", претендуют мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико". Сам же Срджан считает, что любого молодого вратаря за два года кропотливого труда можно вывести на ТОП-уровень.
Отметим, что бывший главный тренер "Атырау" болгарин Стойчо Младенов принял "Кайсар". На его место заступил хорват Зоран Вулич, в его тренерский штаб вошел Срджан Солдатович. На данный момент атыраусцы проводят сборы в Турции.
Сейчас на его воспитанника, 17-летнего Лазара Каревича, с которым Солдатович два года работал в черногорском клубе "Грбали", претендуют мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико". Сам же Срджан считает, что любого молодого вратаря за два года кропотливого труда можно вывести на ТОП-уровень.
Отметим, что бывший главный тренер "Атырау" болгарин Стойчо Младенов принял "Кайсар". На его место заступил хорват Зоран Вулич, в его тренерский штаб вошел Срджан Солдатович. На данный момент атыраусцы проводят сборы в Турции.