"Атырау" забил 11 безответных мячей турецкому клубу в контрольном матче

Подопечные Зорана Вулича выиграли вторую игру подряд на сборах в Турции.

Фото с сайта ФК "Атырау"

ФК "Атырау" провел второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталии, сообщает пресс-служба клуба.



Соперником "нефтяников" выступил местный клуб Serik Dikmen Spor. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу казахстанского клуба. Причем девять голов были забиты во втором тайме.



В составе "Атырау" дубль оформил Виталий Ли, по разу отличились Руслан Эсатов, Алексей Маров, Куаныш Калмуратов и Наурызбек Жагоров. Еще пять голов забили игроки, находящиеся на просмотре.



В первой контрольной игре подопечные Зорана Вулича также одержали победу, обыграв со счетом 3:1 серебряного призера чемпионата Судана клуб "Аль-Меррейх".