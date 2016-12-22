ФФК оставила без изменения лимит на легионеров в чемпионате Казахстана

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Евсеев Альтмайер 0:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Динамо М 3:2
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 20:00
Тобол Атырау 21:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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ФФК оставила без изменения лимит на легионеров в чемпионате Казахстана

На заседании исполкома приняты и другие решения, касающиеся будущего сезона.

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1 Комментариев
Фото пресс-службы "Кайрата"
Фото пресс-службы "Кайрата"
Сегодня, 23 декабря, прошло внеочередное заседание исполкома Федерации футбола Казахстана (ФФК). 

Как сообщает официальный сайт ФФК, инициатором его проведения выступила Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК). 

На нем был принят ряд решений. Так, в 2017 году в премьер-лиге примут участие 12 клубов, которые будут играть в три круга - подробнее об этой системе вы можете прочитать здесь

Клубы первой лиги будут также играть в три круга. Команда, занявшая третье место, сыграет с десятой командой премьер-лиги в переходном матче за право участие в КПЛ-2018. 

Коснулись реформы Кубка Казахстана. В нем теперь примут участие и клубы второй лиги. Количество игроков между клубами премьер-лиги и другими клубами будет уравнено. На первом этапе Кубка именно клубы первой и второй лиг будут хозяевами. 

Изменилось и правило "воспитанник казахстанского футбола". Теперь к нему приравниваются игроки, которые имели казахстанский паспорт в ноябре 2014 года, когда и было принято это понятие. Список этих футболистов опубликован здесь



ФФК изменила возрастной ценз для игроков дублирующего состава (вторая лига) с "не старше 1994 года рождения" на "не старше 1996 года рождения" и отменило правило об обязательном включении в протокол матчей КПЛ игроков с возрастным цензом.

Без изменений остался лимит на легионеров. Как и прежде, в КПЛ их может быть восемь в заявке и шесть - на поле. Клубы первой лиги могут выпускать в матчах всех трех заявленных иностранных игроков. 

Исполком также принял решение рассмотреть вопрос о разрешении использования системы отслеживания данных игроков CATAPULT. Ее наличие могут сделать обязательным с 2018 года. 

Система CATAPULT надевается в виде жилета и в режиме онлайн отслеживает все данные о состоянии игрока, передавая информацию на компьютер. 


 
Также исполком утвердил положение о проведении соревнования среди детско-юношеских команд на 2017 году, систему распределения между клубами средств от УЕФА для развития детско-юношеского футбола и изменения в правила по сертификации ФК. 

Исполком приостановил членство и прекратил полномочия вице-президента ФФК Рафаэля Гарибяна, об уходе которого было объявлено 14 декабря. 
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Комментарии

 
 
Макс Бояр Сегодня 14:58
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
На ball-king.ru вчера предсказали победу Данди из Шодланской примьерке. А ты и дальше бездумно сливай свой банк в БК полагаясь на одну интуицию
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