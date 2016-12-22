ФФК оставила без изменения лимит на легионеров в чемпионате Казахстана

На заседании исполкома приняты и другие решения, касающиеся будущего сезона.
Вчера 19:28
1 Комментариев
Ссылки по теме:
- Как будет проводиться третий круг КПЛ-2017 согласно таблице Бергера
- Суперкубок-2017 по футболу пройдет в Алматы
- Эрича, Постникова и Бакаева приравняют к воспитанникам казахстанского футбола
Фото пресс-службы "Кайрата"
Сегодня, 23 декабря, прошло внеочередное заседание исполкома Федерации футбола Казахстана (ФФК).
Как сообщает официальный сайт ФФК, инициатором его проведения выступила Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК).
На нем был принят ряд решений. Так, в 2017 году в премьер-лиге примут участие 12 клубов, которые будут играть в три круга - подробнее об этой системе вы можете прочитать здесь.
Клубы первой лиги будут также играть в три круга. Команда, занявшая третье место, сыграет с десятой командой премьер-лиги в переходном матче за право участие в КПЛ-2018.
Коснулись реформы Кубка Казахстана. В нем теперь примут участие и клубы второй лиги. Количество игроков между клубами премьер-лиги и другими клубами будет уравнено. На первом этапе Кубка именно клубы первой и второй лиг будут хозяевами.
Изменилось и правило "воспитанник казахстанского футбола". Теперь к нему приравниваются игроки, которые имели казахстанский паспорт в ноябре 2014 года, когда и было принято это понятие. Список этих футболистов опубликован здесь.
ФФК изменила возрастной ценз для игроков дублирующего состава (вторая лига) с "не старше 1994 года рождения" на "не старше 1996 года рождения" и отменило правило об обязательном включении в протокол матчей КПЛ игроков с возрастным цензом.
Без изменений остался лимит на легионеров. Как и прежде, в КПЛ их может быть восемь в заявке и шесть - на поле. Клубы первой лиги могут выпускать в матчах всех трех заявленных иностранных игроков.
Исполком также принял решение рассмотреть вопрос о разрешении использования системы отслеживания данных игроков CATAPULT. Ее наличие могут сделать обязательным с 2018 года.
Система CATAPULT надевается в виде жилета и в режиме онлайн отслеживает все данные о состоянии игрока, передавая информацию на компьютер.
Также исполком утвердил положение о проведении соревнования среди детско-юношеских команд на 2017 году, систему распределения между клубами средств от УЕФА для развития детско-юношеского футбола и изменения в правила по сертификации ФК.
Исполком приостановил членство и прекратил полномочия вице-президента ФФК Рафаэля Гарибяна, об уходе которого было объявлено 14 декабря.
Как сообщает официальный сайт ФФК, инициатором его проведения выступила Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК).
На нем был принят ряд решений. Так, в 2017 году в премьер-лиге примут участие 12 клубов, которые будут играть в три круга - подробнее об этой системе вы можете прочитать здесь.
Клубы первой лиги будут также играть в три круга. Команда, занявшая третье место, сыграет с десятой командой премьер-лиги в переходном матче за право участие в КПЛ-2018.
Коснулись реформы Кубка Казахстана. В нем теперь примут участие и клубы второй лиги. Количество игроков между клубами премьер-лиги и другими клубами будет уравнено. На первом этапе Кубка именно клубы первой и второй лиг будут хозяевами.
Изменилось и правило "воспитанник казахстанского футбола". Теперь к нему приравниваются игроки, которые имели казахстанский паспорт в ноябре 2014 года, когда и было принято это понятие. Список этих футболистов опубликован здесь.
ФФК изменила возрастной ценз для игроков дублирующего состава (вторая лига) с "не старше 1994 года рождения" на "не старше 1996 года рождения" и отменило правило об обязательном включении в протокол матчей КПЛ игроков с возрастным цензом.
Без изменений остался лимит на легионеров. Как и прежде, в КПЛ их может быть восемь в заявке и шесть - на поле. Клубы первой лиги могут выпускать в матчах всех трех заявленных иностранных игроков.
Исполком также принял решение рассмотреть вопрос о разрешении использования системы отслеживания данных игроков CATAPULT. Ее наличие могут сделать обязательным с 2018 года.
Система CATAPULT надевается в виде жилета и в режиме онлайн отслеживает все данные о состоянии игрока, передавая информацию на компьютер.
Также исполком утвердил положение о проведении соревнования среди детско-юношеских команд на 2017 году, систему распределения между клубами средств от УЕФА для развития детско-юношеского футбола и изменения в правила по сертификации ФК.
Исполком приостановил членство и прекратил полномочия вице-президента ФФК Рафаэля Гарибяна, об уходе которого было объявлено 14 декабря.