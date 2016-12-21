Как будет проводиться третий круг КПЛ-2017 согласно таблице Бергера

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Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
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Как будет проводиться третий круг КПЛ-2017 согласно таблице Бергера

В Астане состоялось Общее собрание ПФЛК.

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7 Комментариев
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"

Руководители футбольных клубов передали на рассмотрение Исполкома Федерации футбола Казахстана (ФФК) ряд решений, касающихся проведения турниров Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) в предстоящем сезоне. 

Так, например, количество участников премьер-лиги не изменится. При этом 12 команд не будут разделены на две шестерки. Чемпионат пройдет в три круга. Календарь третьего круга будет составлен согласно таблице Бергера.

Корреспондент Vesti.kz разобрался в последнем новшестве и предлагает подробнее рассмотреть, как именно будет проходить третий круг по таблице Бергера. 

Итак, допустим, по итогам двух кругов сформировалась следующая турнирная таблица:

1. "Астана"
2. "Кайрат"
3. "Иртыш"
4. "Окжетпес"
5. "Ордабасы"
6. "Актобе"
7. "Атырау"
8. "Тобол"
9. "Алтай"
10. "Шахтер"
11. "Кайсар"
12. "Акжайык"

Далее в первом туре третьего круга играют первая команда с 12, вторая с 11 и так далее. Будет выглядеть так:
 
"Астана" - "Акжайык"
"Кайрат" - "Кайсар"
"Иртыш" - "Шахтер"
"Окжетпес" - "Алтай"
"Ордабасы" - "Тобол"
"Актобе" - "Атырау" 

Далее сочетание пар обретет следующий вид:
Второй тур: 12-7, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 1-2. 
Третий тур: 2-12, 3-1, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8.
Четвертый тур: 12-8, 9-7, 10-6, 11-5, 1-4, 2-3.
Пятый тур: 3-12, 4-2, 5-1, 6-11, 7-10, 8-9. 
Шестой тур: 12-9, 10-8, 11-7, 1-6, 2-5, 3-4.
Седьмой тур: 4-12, 5-3, 6-2, 7-1, 8-11, 9-10.
Восьмой тур: 12-10, 11-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
Девятый тур: 5-12, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-11.
Десятый тур: 12-11, 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6.
Одиннадцатый тур: 6-12, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1. 

Как итог, чемпионат будет состоять из 33-х туров (22 тура в первых двух кругах и 11 туров в третьем). 

Просмотров: 1160  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Уланжан Нургалиев Сегодня 18:42
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Алтай калай ойнайды екен а ? чемпион боп кетпесин)))
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Серик Жаксыбаев Сегодня 18:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 709
Что то мне кажется что так и закончится кпл 2017. Это уже конечная расстановка после двух этапов. Только для приличия очки не поставили.
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alik wardanian Сегодня 18:53
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Серик Жаксыбаев,я непротив,ну можно еще кайрат местами с окжетпесом поменять,и вообще будет здорово
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Самат Башкеев Сегодня 18:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 226
Бірінші жазылған сан үйде қабылдайма сонда ???
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123 Сегодня 18:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1516
Оптимальное решение
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Марат Галиев Сегодня 18:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 772
WTF? Ақжайық намба уан)
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K0rd Сегодня 18:56
Статус: Профи
Рейтинг: 302
Кайсар будет в первой шестерке
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