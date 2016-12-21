Как будет проводиться третий круг КПЛ-2017 согласно таблице Бергера

В Астане состоялось Общее собрание ПФЛК.

Руководители футбольных клубов передали на рассмотрение Исполкома Федерации футбола Казахстана (ФФК) ряд решений, касающихся проведения турниров Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) в предстоящем сезоне.



Так, например, количество участников премьер-лиги не изменится. При этом 12 команд не будут разделены на две шестерки. Чемпионат пройдет в три круга. Календарь третьего круга будет составлен согласно таблице Бергера.

Корреспондент Vesti.kz разобрался в последнем новшестве и предлагает подробнее рассмотреть, как именно будет проходить третий круг по таблице Бергера.

Итак, допустим, по итогам двух кругов сформировалась следующая турнирная таблица:



1. "Астана"

2. "Кайрат"

3. "Иртыш"

4. "Окжетпес"

5. "Ордабасы"

6. "Актобе"

7. "Атырау"

8. "Тобол"

9. "Алтай"

10. "Шахтер"

11. "Кайсар"

12. "Акжайык"



Далее в первом туре третьего круга играют первая команда с 12, вторая с 11 и так далее. Будет выглядеть так:



"Астана" - "Акжайык"

"Кайрат" - "Кайсар"

"Иртыш" - "Шахтер"

"Окжетпес" - "Алтай"

"Ордабасы" - "Тобол"

"Актобе" - "Атырау"



Далее сочетание пар обретет следующий вид:

Второй тур: 12-7, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 1-2.

Третий тур: 2-12, 3-1, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8.

Четвертый тур: 12-8, 9-7, 10-6, 11-5, 1-4, 2-3.

Пятый тур: 3-12, 4-2, 5-1, 6-11, 7-10, 8-9.

Шестой тур: 12-9, 10-8, 11-7, 1-6, 2-5, 3-4.

Седьмой тур: 4-12, 5-3, 6-2, 7-1, 8-11, 9-10.

Восьмой тур: 12-10, 11-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5

Девятый тур: 5-12, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-11.

Десятый тур: 12-11, 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6.

Одиннадцатый тур: 6-12, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1.



Как итог, чемпионат будет состоять из 33-х туров (22 тура в первых двух кругах и 11 туров в третьем).