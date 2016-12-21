Суперкубок-2017 по футболу пройдет в Алматы

В чемпионате КПЛ примут участие 12 команд, которые сыграют в три круга.

Фото пресс-службы ФК "Астана"

Местом проведения Суперкубка-2017 по футболу выбран Алматы. Такое решение принято на общем заседании Профессиональной футбольной лиги, сообщается на сайте ПФЛК. Кроме того, было решено расширить перечень лиц, подпадающих под понятие "воспитанник казахстанского футбола", включив в него граждан Республики Казахстан, бывших на момент принятия правила о "воспитанниках" зарегистрированными Лигой и имевших гражданство РК. Также по итогам обсуждения принято решение о сроке первого трансферного периода в 2017 году - он пройдет с 11 января по 3 апреля. В сезоне КПЛ-2017 примут участие 12 клубов. Розыгрыш пройдет в три круга. Календарь третьего круга будет составлен согласно таблице Бергера.