Суперкубок-2017 по футболу пройдет в Алматы

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Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
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Суперкубок-2017 по футболу пройдет в Алматы

В чемпионате КПЛ примут участие 12 команд, которые сыграют в три круга.

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9 Комментариев
Фото пресс-службы ФК "Астана"
Фото пресс-службы ФК "Астана"

Местом проведения Суперкубка-2017 по футболу выбран Алматы. Такое решение принято на общем заседании Профессиональной футбольной лиги, сообщается на сайте ПФЛК.

Кроме того, было решено расширить перечень лиц, подпадающих под понятие "воспитанник казахстанского футбола", включив в него граждан Республики Казахстан, бывших на момент принятия правила о "воспитанниках" зарегистрированными Лигой и имевших гражданство РК.

Также по итогам обсуждения принято решение о сроке первого трансферного периода в 2017 году - он пройдет с 11 января по 3 апреля.

В сезоне КПЛ-2017 примут участие 12 клубов. Розыгрыш пройдет в три круга. Календарь третьего круга будет составлен согласно таблице Бергера.

Просмотров: 1455  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Allen Tontin Сегодня 14:48
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Это справедливо
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Серик Жансеит Сегодня 14:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 79
Зделайте блин 14 команд.
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loko Сегодня 15:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 650
Серик Жансеит, с 14 командами будет 26 игр, а 12 в 3 круга целых 33 игры. Надо тогда 16 в 2 круга. Это самый цвет.
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Mirzhan Esenov Сегодня 14:55
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Какой суперкубок?! Столичные выиграли же оба турнира. У нас было такое в 2008г наш клуб 3 кубка взял в чемпе. Потом в след.сезоне не проводили СК.
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Ержан79 Сегодня 15:22
Статус: Профи
Рейтинг: 477
Mirzhan Esenov, Столичные взяли два кубка выиграв чемпионат РК и Кубок РК, теперь им перед началом сезона разыграть Супер Кубок РК.
Ответить -1
 
alik wardanian Сегодня 15:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
какой суперкубок может быть в 2017, астана 1 и 2 составы между собой,бред,или астана -кайрат ,тоже бред ,кубок разыгрывается между действующими чемпионом и обладателем кубка,и что такое таблица бергера кто знает,заранее спасибо за ответ
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ФФК ТВ ФФК ТВ Сегодня 15:40
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
alik wardanian,выдержка из Регламента Чемпионата о Суперкубке:
19.9. Обладатель Суперкубка определяется в матче между Чемпионом среди
клубов Премьер-Лиги и обладателем Кубка РК соответствующего одного
сезона. В случае если Чемпионом и обладателем Кубка РК в одном сезоне
становится один и тот же клуб, обладатель Суперкубка определяется в
матче между Чемпионом среди клубов Премьер-Лиги и клубом, занявшим
2-ое место в Чемпионате соответствующего одного сезона.
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alik wardanian Сегодня 15:52
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
ФФК ТВ ФФК ТВ,большое человеческое спасибо,а что там насчет *таблицы бергера*
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ФФК ТВ ФФК ТВ Сегодня 15:53
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
alik wardanian,https://pp.vk.me/c837125/v837125748/157cb/RCiMa9cQBbc.jpg
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