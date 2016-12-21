Эрича, Постникова и Бакаева приравняют к воспитанникам казахстанского футбола

Ожидается, что в сезоне-2017 в КПЛ отменят деление на шестерки.

В сезоне КПЛ-2017 примут участие 12 команд, но будет отменено разделение команд на шестерки. Как сообщает KazFootball.kz, сегодня, 23 декабря, состоится общее собрание ПФЛК, на котором будет принято решение, что следующий сезон клубы сыграют в три круга.

Количество легионеров останется на прежнем уровне.

Кроме того, Тарас Данилюк, Вячеслав Котляр, Ненад Эрич, Евгений Постников, Михаил Бакаев и еще ряд футболистов будут приравнены к воспитанникам казахстанского футбола. Окончательное решение будет принято Исполкомом ФФК.