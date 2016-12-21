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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
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Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
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Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
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Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Новая веха в истории "Алтая". В 2018 году станет чемпионом Казахстана?

Клуб благодаря победе над "Таразом" в переходном матче пробился в премьер-лигу.

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13 Комментариев
Фото со страницы ФК "Алтай" ВКонтакте
Фото со страницы ФК "Алтай" ВКонтакте
"Алтаю" предстоит дебютировать в премьер-лиге в следующем сезоне. В уходящем году команда из Семея была главным ньюсмейкером первой лиги. И во многом за счет нашумевшего объединения клубов "Востока" и "Спартака" с последующим преобразованием в "Алтай", передает корреспондент Vesti.kz.  

Данное слияние оставим за скобки, так как многие говорили, что это было неправильно и некорректно по отношению к историю команд. Поэтому поговорим о делах насущных, ведь "Алтай" создавался для амбициозных задач. Одну из них уже выполнил, завоевав путевку в КПЛ. Хотя изначально планировалось занять первое место, но ничего страшного, главное ведь вышел. Остались следующие - попасть в первую шестерку в 2017 году и бороться за золотые медали в 2018-м. Об этом в декабре 2015 года объявил глава Управления физической культуры и спорта ВКО Елдос Чикенов.

Что ж, будем рады, если "Алтай" справится и со второй задачей. Правда, в случае расширения премьер-лиги до 14 клубов, претерпит изменение формат чемпионата и уже не будет деления на две шестерки. Хотя борьба за чемпионство предполагает по определению идти в верхней части турнирной таблицы. Но готов ли к этому "Алтай"? Видимо, нет. 

Клуб по-прежнему не определился с главным тренером, тогда как идут разговоры о болгарском специалисте Илиане Илиеве, известном по работе в "Черно море", "Берое", "Левски" и "Локомотиве" (Пловдив), а также о возможном возвращении в клуб Сергея Тимофеева. Откровенно говоря, последнее выглядит более чем странно. Покинул клуб в преддверии переходного матча, по сути, бежав и не поверив в состоятельность подопечных квалифицироваться в премьер-лигу. И вот тебе на - может вернуться. Исходя из "корпоративной этики" данное возвращение состояться не должно. Уж лучше болгарин или на худой конец на посту главного тренера утвердить Бориса Глушкова. Хуже точно не будет. Да и время уже формировать состав на будущий год. Из новичков подписан только форвард кокшетауского "Окжетпеса" Жасулан Молдакараев. При этом Сергей Шафф уехал в "Актобе", а у Дениса Колодина завершился контракт.

Да, продлили трудовые соглашения с Андреем Карповичем, Вячеславом Котляром, Дмитрием Колбунцовым, Пламеном Димовым, Дмитрием Шмидтом, Константином Заречным. Сватают в команду Алибека Булешева, Андрея Сидельникова, Артема Касьянова, но этого недостаточно для решения серьезных задач и уж тем более на ведение борьбы за чемпионский титул через год. 

Одно лишь утешает, что клуб не имеет финансовых сбоев и еще можно сколотить крепкий состав. Но бороться за медали "Алтаю" рановато. Даже через год-другой. Необходимо хотя бы пустить корни, заматереть и уже после ставить реальные цели. На практике наполеоновские планы, как часто это бывает, оказываются несбыточными. Поэтому "Алтаю" лучше ноги держать на земле и не отрываться от реальной действительности. Ведь соперничать в премьер-лиге предстоит с серьезными оппонентами. Они не меньше желают выступить успешно. 

Напомним, "Алтай" занял второе место в первой лиге. 5 ноября в Астане команда под руководством Бориса Глушкова победила "Тараз" в переходном матче и завоевала путевку в премьер-лигу.
Просмотров: 3799  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Бейбут Есмурзин Вчера 18:55
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 243
Алтай будет Казахстанкии Лестер.
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Болат Серикбаев Сегодня 01:25
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
с чего это не нужно их сравнивать
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мади кайыржан Вчера 19:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 252
Vesti,kz Молдакарев сейчас свободный агент вроде.Он сам один из последних интервью опроверг информацию о возращение Кайсар. И сказал что,декабрь он некакие УТС не пойдет. Проверите информацию насчет Молдакараева.
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Габдулла Айгозин Вчера 19:12
Статус: Профи
Рейтинг: 419
мади кайыржан, в тексте все верно, там нет ни слова про "Кайсар" :) Вот цитата - "Из новичков подписан только форвард кокшетауского "Окжетпеса" Жасулан Молдакараев". Вот ссылка - http://vesti.kz/kazfutbol/229477/
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мади кайыржан Вчера 20:48
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 252
Габдулла Айгозин,я имел виду то что,своем интервью Молдакараев не говорил что ,подписал контракт с Алтаем.Он интервью говорил что, да есть предложение но еще думает.Он говорил что,декабрь он не поедит в некакие УТС:Офицальной потверждение не было.Это значит что,Молдакараев все еще является свободным агентом.
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мади кайыржан Вчера 20:48
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 252
Габдулла Айгозин,я из- за этого просил проверит информацию.
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Габдулла Айгозин Вчера 23:19
Статус: Профи
Рейтинг: 419
мади кайыржан,ааа, не так понял сначала. Но "Алтай" официально подтвердил трансфер Молдакараева. И в декабре "Алтай" не проводит сборы)
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ермек кожахмет Вчера 19:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
молдакараеву наверное стыдно будет если будет играть в алтае нам говорил другое или как джолчиев или байжанов хотел набить цену его право но за свои слова надо отвечать если мужик
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loko Вчера 20:29
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 649
Еще бы поле нормальное сделать, не поскупиться
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Fankz Вчера 20:40
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3368
Ну что же, молодцы, ставьте высокие цели. "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом")
Интересно, как собираетесь "Кайрат", "Астану" и "Иртыш" обыгрывать? есть секретное оружие?)
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Aqmetov Kidirgali Вчера 21:11
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Коментарий не по теме ,сегодня информацию прочитал в узбекском сайте.бывший тренер "Шахтера" Виктор Кумыков возглавил узбекский фк "Алмалык"
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мади кайыржан Вчера 21:42
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 252
Aqmetov Kidirgali,это старая информация почти ,он да туда ушел.Туда же перешел Бобир Давлатов. Также на просмотр уехал туда же молодой талант Шахтера Владислав Васильев.
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Viprin Viprin Вчера 21:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1035
При Даниал Кенжетаевиче всегда были сильные команды.
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