Новая веха в истории "Алтая". В 2018 году станет чемпионом Казахстана?

Клуб благодаря победе над "Таразом" в переходном матче пробился в премьер-лигу.
Вчера 18:38
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Фото со страницы ФК "Алтай" ВКонтакте
"Алтаю" предстоит дебютировать в премьер-лиге в следующем сезоне. В уходящем году команда из Семея была главным ньюсмейкером первой лиги. И во многом за счет нашумевшего объединения клубов "Востока" и "Спартака" с последующим преобразованием в "Алтай", передает корреспондент Vesti.kz.
Данное слияние оставим за скобки, так как многие говорили, что это было неправильно и некорректно по отношению к историю команд. Поэтому поговорим о делах насущных, ведь "Алтай" создавался для амбициозных задач. Одну из них уже выполнил, завоевав путевку в КПЛ. Хотя изначально планировалось занять первое место, но ничего страшного, главное ведь вышел. Остались следующие - попасть в первую шестерку в 2017 году и бороться за золотые медали в 2018-м. Об этом в декабре 2015 года объявил глава Управления физической культуры и спорта ВКО Елдос Чикенов.
Что ж, будем рады, если "Алтай" справится и со второй задачей. Правда, в случае расширения премьер-лиги до 14 клубов, претерпит изменение формат чемпионата и уже не будет деления на две шестерки. Хотя борьба за чемпионство предполагает по определению идти в верхней части турнирной таблицы. Но готов ли к этому "Алтай"? Видимо, нет.
Клуб по-прежнему не определился с главным тренером, тогда как идут разговоры о болгарском специалисте Илиане Илиеве, известном по работе в "Черно море", "Берое", "Левски" и "Локомотиве" (Пловдив), а также о возможном возвращении в клуб Сергея Тимофеева. Откровенно говоря, последнее выглядит более чем странно. Покинул клуб в преддверии переходного матча, по сути, бежав и не поверив в состоятельность подопечных квалифицироваться в премьер-лигу. И вот тебе на - может вернуться. Исходя из "корпоративной этики" данное возвращение состояться не должно. Уж лучше болгарин или на худой конец на посту главного тренера утвердить Бориса Глушкова. Хуже точно не будет. Да и время уже формировать состав на будущий год. Из новичков подписан только форвард кокшетауского "Окжетпеса" Жасулан Молдакараев. При этом Сергей Шафф уехал в "Актобе", а у Дениса Колодина завершился контракт.
Да, продлили трудовые соглашения с Андреем Карповичем, Вячеславом Котляром, Дмитрием Колбунцовым, Пламеном Димовым, Дмитрием Шмидтом, Константином Заречным. Сватают в команду Алибека Булешева, Андрея Сидельникова, Артема Касьянова, но этого недостаточно для решения серьезных задач и уж тем более на ведение борьбы за чемпионский титул через год.
Одно лишь утешает, что клуб не имеет финансовых сбоев и еще можно сколотить крепкий состав. Но бороться за медали "Алтаю" рановато. Даже через год-другой. Необходимо хотя бы пустить корни, заматереть и уже после ставить реальные цели. На практике наполеоновские планы, как часто это бывает, оказываются несбыточными. Поэтому "Алтаю" лучше ноги держать на земле и не отрываться от реальной действительности. Ведь соперничать в премьер-лиге предстоит с серьезными оппонентами. Они не меньше желают выступить успешно.
Напомним, "Алтай" занял второе место в первой лиге. 5 ноября в Астане команда под руководством Бориса Глушкова победила "Тараз" в переходном матче и завоевала путевку в премьер-лигу.
Данное слияние оставим за скобки, так как многие говорили, что это было неправильно и некорректно по отношению к историю команд. Поэтому поговорим о делах насущных, ведь "Алтай" создавался для амбициозных задач. Одну из них уже выполнил, завоевав путевку в КПЛ. Хотя изначально планировалось занять первое место, но ничего страшного, главное ведь вышел. Остались следующие - попасть в первую шестерку в 2017 году и бороться за золотые медали в 2018-м. Об этом в декабре 2015 года объявил глава Управления физической культуры и спорта ВКО Елдос Чикенов.
Что ж, будем рады, если "Алтай" справится и со второй задачей. Правда, в случае расширения премьер-лиги до 14 клубов, претерпит изменение формат чемпионата и уже не будет деления на две шестерки. Хотя борьба за чемпионство предполагает по определению идти в верхней части турнирной таблицы. Но готов ли к этому "Алтай"? Видимо, нет.
Клуб по-прежнему не определился с главным тренером, тогда как идут разговоры о болгарском специалисте Илиане Илиеве, известном по работе в "Черно море", "Берое", "Левски" и "Локомотиве" (Пловдив), а также о возможном возвращении в клуб Сергея Тимофеева. Откровенно говоря, последнее выглядит более чем странно. Покинул клуб в преддверии переходного матча, по сути, бежав и не поверив в состоятельность подопечных квалифицироваться в премьер-лигу. И вот тебе на - может вернуться. Исходя из "корпоративной этики" данное возвращение состояться не должно. Уж лучше болгарин или на худой конец на посту главного тренера утвердить Бориса Глушкова. Хуже точно не будет. Да и время уже формировать состав на будущий год. Из новичков подписан только форвард кокшетауского "Окжетпеса" Жасулан Молдакараев. При этом Сергей Шафф уехал в "Актобе", а у Дениса Колодина завершился контракт.
Да, продлили трудовые соглашения с Андреем Карповичем, Вячеславом Котляром, Дмитрием Колбунцовым, Пламеном Димовым, Дмитрием Шмидтом, Константином Заречным. Сватают в команду Алибека Булешева, Андрея Сидельникова, Артема Касьянова, но этого недостаточно для решения серьезных задач и уж тем более на ведение борьбы за чемпионский титул через год.
Одно лишь утешает, что клуб не имеет финансовых сбоев и еще можно сколотить крепкий состав. Но бороться за медали "Алтаю" рановато. Даже через год-другой. Необходимо хотя бы пустить корни, заматереть и уже после ставить реальные цели. На практике наполеоновские планы, как часто это бывает, оказываются несбыточными. Поэтому "Алтаю" лучше ноги держать на земле и не отрываться от реальной действительности. Ведь соперничать в премьер-лиге предстоит с серьезными оппонентами. Они не меньше желают выступить успешно.
Напомним, "Алтай" занял второе место в первой лиге. 5 ноября в Астане команда под руководством Бориса Глушкова победила "Тараз" в переходном матче и завоевала путевку в премьер-лигу.