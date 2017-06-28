Еламан Ергалиев раскрыл секрет своего успеха на "Казахстан Барысы-2017"

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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
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Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия (U-16) Казахстан (U-17) 0:6
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 4:1
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин 3:0
Шарипова Куценко
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
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Бухоро Насаф 17:00
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Калев Силламяэ Тулевик 22:30
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ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
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Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Чили Германия 23:55
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 16:30
Спорт Вьетнам Алтай 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:00
Маррей Бублик 16:30
Путинцева Севастова 16:30
Хань Дияс 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
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Еламан Ергалиев раскрыл секрет своего успеха на "Казахстан Барысы-2017"

Спортсмен второй раз участвует в состязании.

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1 Комментариев
Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов
Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов
Победитель "Казахстан Барысы-2017" Еламан Ергалиев рассказал, что ему помогло выиграть республиканский турнир, передает корреспондент Vesti.kz.

22-летний спортсмен в прошлом году участвовал в республиканском турнире, но проиграл в третьей схватке. В этот раз он победил сразу двух бывших чемпионов. Рядовой Ергалиев только пополнил ряды защитников отечества, а службу проходит в ЦСКА. Спортом он занимается 12 лет.

"Самыми тяжелыми были первая и финальная схватки: я победил Мухита Турсынова и Улана Рыскула. Каждый поединок был напряженным. Турнир в целом получился очень тяжелым, - делится Ергалиев. - Выиграл в этом году Аскер Барысы и второй раз приехал в Астану. В первом свое участии в турнире я допустил ошибку, но сейчас избежал этого".

- За счет чего удалось победить Турсынова? Ведь с него начался победный путь.

- Как говорится, я поймал момент. Прошел захват. Но схватка была непростой, ведь она была первой.

- А что было сложнее выиграть - Аскер Барысы или Казахстан Барысы?

- Оба турнира сложные. Конечно, чуть-чуть легче было на отборочном состязании. Но не на много. Все-таки, на "Казахстан Барысы" приезжают участники со всей страны.

- В Вашей группе, можно сказать, были молодые ребята. В другой группе - все фавориты, кроме Турсынова. Повезло ли Вам с жеребьевкой?

- Сюда никто не приезжает неготовым. Даже если бы я попал в ту группу, я бы все равно стремился к победе. Ни одну схватку легкой не назову. Все соперники были разными. И у каждого есть сильные стороны. Я провел пять схваток, и каждая была очень сложной.

Первый чемпион турнира Улан Рыскул, выигравший состязание в 2011 году, сравнил дебютный первый турнир и текущий. По его словам, в этот раз он уступил чемпиону в уровне подготовке.

"Я хотел выиграть и этот турнир, но... Наверное, Еламан лучше меня подготовился к состязанию. Я готовился хорошо, но он оказался готов лучше", - подытожил Рыскул.

- Показалось, что Ваш брат не хотел, чтобы Вы устали, и легко уступил Вам. Так ли это?

- Нет, я выиграл схватку.

- Продолжите ли Вы выступать? Придете ли за реваншем?

- Да, нужно ведь взять реванш.

Добавим, что Еламан Ергалиев победил в финальной схватке "Казахстан Барысы-2017" Улана Рыскула. В схватке за третье место Айбек Нугымаров выиграл у Армана Калиева.

Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. По итогам состязания чемпион получает чек на 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Сахи Шегебаев Сегодня 20:45
Статус: Профи
Рейтинг: 313
Еламан өте жақсы күресті. Төрешілік те бұл жолы баяғы Ыстыбаевты жығып беретін әлем біріншілігіндей масқара болған жоқ.
Құтты болсын, Еламан Бауырым!
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