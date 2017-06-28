Еламан Ергалиев раскрыл секрет своего успеха на "Казахстан Барысы-2017"

Спортсмен второй раз участвует в состязании.
Сегодня 19:55
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Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов
Победитель "Казахстан Барысы-2017" Еламан Ергалиев рассказал, что ему помогло выиграть республиканский турнир, передает корреспондент Vesti.kz.
22-летний спортсмен в прошлом году участвовал в республиканском турнире, но проиграл в третьей схватке. В этот раз он победил сразу двух бывших чемпионов. Рядовой Ергалиев только пополнил ряды защитников отечества, а службу проходит в ЦСКА. Спортом он занимается 12 лет.
"Самыми тяжелыми были первая и финальная схватки: я победил Мухита Турсынова и Улана Рыскула. Каждый поединок был напряженным. Турнир в целом получился очень тяжелым, - делится Ергалиев. - Выиграл в этом году Аскер Барысы и второй раз приехал в Астану. В первом свое участии в турнире я допустил ошибку, но сейчас избежал этого".
- За счет чего удалось победить Турсынова? Ведь с него начался победный путь.
- Как говорится, я поймал момент. Прошел захват. Но схватка была непростой, ведь она была первой.
- А что было сложнее выиграть - Аскер Барысы или Казахстан Барысы?
- Оба турнира сложные. Конечно, чуть-чуть легче было на отборочном состязании. Но не на много. Все-таки, на "Казахстан Барысы" приезжают участники со всей страны.
- В Вашей группе, можно сказать, были молодые ребята. В другой группе - все фавориты, кроме Турсынова. Повезло ли Вам с жеребьевкой?
- Сюда никто не приезжает неготовым. Даже если бы я попал в ту группу, я бы все равно стремился к победе. Ни одну схватку легкой не назову. Все соперники были разными. И у каждого есть сильные стороны. Я провел пять схваток, и каждая была очень сложной.
Первый чемпион турнира Улан Рыскул, выигравший состязание в 2011 году, сравнил дебютный первый турнир и текущий. По его словам, в этот раз он уступил чемпиону в уровне подготовке.
"Я хотел выиграть и этот турнир, но... Наверное, Еламан лучше меня подготовился к состязанию. Я готовился хорошо, но он оказался готов лучше", - подытожил Рыскул.
- Показалось, что Ваш брат не хотел, чтобы Вы устали, и легко уступил Вам. Так ли это?
- Нет, я выиграл схватку.
- Продолжите ли Вы выступать? Придете ли за реваншем?
- Да, нужно ведь взять реванш.
Добавим, что Еламан Ергалиев победил в финальной схватке "Казахстан Барысы-2017" Улана Рыскула. В схватке за третье место Айбек Нугымаров выиграл у Армана Калиева.
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. По итогам состязания чемпион получает чек на 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
22-летний спортсмен в прошлом году участвовал в республиканском турнире, но проиграл в третьей схватке. В этот раз он победил сразу двух бывших чемпионов. Рядовой Ергалиев только пополнил ряды защитников отечества, а службу проходит в ЦСКА. Спортом он занимается 12 лет.
"Самыми тяжелыми были первая и финальная схватки: я победил Мухита Турсынова и Улана Рыскула. Каждый поединок был напряженным. Турнир в целом получился очень тяжелым, - делится Ергалиев. - Выиграл в этом году Аскер Барысы и второй раз приехал в Астану. В первом свое участии в турнире я допустил ошибку, но сейчас избежал этого".
- За счет чего удалось победить Турсынова? Ведь с него начался победный путь.
- Как говорится, я поймал момент. Прошел захват. Но схватка была непростой, ведь она была первой.
- А что было сложнее выиграть - Аскер Барысы или Казахстан Барысы?
- Оба турнира сложные. Конечно, чуть-чуть легче было на отборочном состязании. Но не на много. Все-таки, на "Казахстан Барысы" приезжают участники со всей страны.
- В Вашей группе, можно сказать, были молодые ребята. В другой группе - все фавориты, кроме Турсынова. Повезло ли Вам с жеребьевкой?
- Сюда никто не приезжает неготовым. Даже если бы я попал в ту группу, я бы все равно стремился к победе. Ни одну схватку легкой не назову. Все соперники были разными. И у каждого есть сильные стороны. Я провел пять схваток, и каждая была очень сложной.
Первый чемпион турнира Улан Рыскул, выигравший состязание в 2011 году, сравнил дебютный первый турнир и текущий. По его словам, в этот раз он уступил чемпиону в уровне подготовке.
"Я хотел выиграть и этот турнир, но... Наверное, Еламан лучше меня подготовился к состязанию. Я готовился хорошо, но он оказался готов лучше", - подытожил Рыскул.
- Показалось, что Ваш брат не хотел, чтобы Вы устали, и легко уступил Вам. Так ли это?
- Нет, я выиграл схватку.
- Продолжите ли Вы выступать? Придете ли за реваншем?
- Да, нужно ведь взять реванш.
Добавим, что Еламан Ергалиев победил в финальной схватке "Казахстан Барысы-2017" Улана Рыскула. В схватке за третье место Айбек Нугымаров выиграл у Армана Калиева.
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. По итогам состязания чемпион получает чек на 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".