Еламан Ергалиев выиграл финал "Казахстан Барысы-2017"

Чемпион состязания вместе с ценными призами выиграл 25 миллионов тенге.
Сегодня 18:38
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Еламан Ергалиев (в красном). Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов
Еламан Ергалиев (в красном). Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов
Победителем "Казахстан Барысы-2017" стал Еламан Ергалиев, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале состязания он встречался с Уланом Рыскулом, первым чемпионом в истории состязания, и выиграл схватку досрочно.
В схватке за третье место встречались Айбек Нугымаров и Арман Калиев. Нугымаров в 2013 году выигрывал турнир, но схватка для него сложилась непросто. Калиев набрал два балла и вышел вперед. Но Нугымаров совершил "чистый" бросок и выиграл противостояние.
Добавим, что за каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.
В финале состязания он встречался с Уланом Рыскулом, первым чемпионом в истории состязания, и выиграл схватку досрочно.
В схватке за третье место встречались Айбек Нугымаров и Арман Калиев. Нугымаров в 2013 году выигрывал турнир, но схватка для него сложилась непросто. Калиев набрал два балла и вышел вперед. Но Нугымаров совершил "чистый" бросок и выиграл противостояние.
Добавим, что за каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.