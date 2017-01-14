Казахстанец Максим Гуров выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Валенсия Севилья 0:0
Гранада Сельта 0:3
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 87:90
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 1:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
Мартин Недовесов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Салаба 0:2
Кружкова Детковская 2:0
Лисова Зюппер 0:2
Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Айнитдинова Суркова 2:0
Мридха Хасанов 2:0
Хабибулин Василенко 0:2
Габуева Гринчишина 2:0
Лазарева Болатова 2:0
Мридха, Аппельгрен Кедрюк, Евсеев 2:0
Детковская, Коваль Меренкова, Умарова 0:2
Дмитриченко, Голопутова Чикалкина, Прибылова 0:2
Хабибулин, Цивадзе Белинский, Василенко 0:2
Чернышова, Хабибулина Лисова, Шарапова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Эрматов, Лукманов Мацукевич, Попко 1:2
Попко Фомин 2:1
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Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:0
Жетысу Астана 0:1
Тобол Шахтер 17:30
Акжайык Актобе 18:00
Иртыш Кайсар 19:00
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 2:0
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Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 14:00
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 15:00
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 15:00
Астана (мол) Кайрат М (мол) 15:00
Тараз (мол) Алтай УК 15:00
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 16:00
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 18:00
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:0
Жетысу Астана 0:1
Тобол Шахтер 17:30
Акжайык Актобе 18:00
Иртыш Кайсар 19:00
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 08:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
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Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Казахстанец Максим Гуров выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу

Известный в прошлом велогонщик ныне руководит сервис-курсом "Астаны".

Юлия Милова Юлия Милова

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Максим Гуров (в центре). Фото пресс-службы велокоманды "Астана"
Максим Гуров (в центре). Фото пресс-службы велокоманды "Астана"

Казахстанец Максим Гуров завоевал "золото" проходящего в Абу-Даби чемпионата мира по джиу-джитсу в весовой категории до 94 килограммов. Известный в прошлом казахстанский велогонщик, а ныне руководитель сервис-курса велокоманды "Астана", рассказал о своем пути к медали в новом для себя виде спорта в интервью корреспонденту Vesti.kz.

- Джиу-джитсу я занимаюсь уже пятый год. Изначально я готовился к чемпионату Европы, который прошел в Лиссабоне, планировал выступить там, - начал Гуров. - Но случилась бытовая травма, порезал сухожилия и нерв на пальце, и выступить на этом турнире не получилось. Но, как говорится, что не делается - то к лучшему. Я быстро залечил свою травму и решил принять участие в чемпионате мира. 

- Для Вас это больше спорт или хобби?

- И то, и другое. Это очень тяжелый вид спорта, он требует большой отдачи, много тренировок. Но в то же время это и хобби. Потому что профессиональный спорт - это когда ты отдаешь ему все свое время, все свои силы. А мне приходится параллельно работать. Не всегда даже удается попасть на тренировку, не хватает времени. 

- Сложно совмещать тренировки с работой в велокоманде "Астана"?

- Совмещать тренировки с работой, конечно, всегда тяжело. Но благодаря моему шефу Александру Винокурову мне это удается. Он мне помогает и морально, и даже иногда финансово, отпускает на соревнования. Можно сказать, благодаря ему мне удалось провести хорошую подготовку. Ему отдельное большое спасибо!

- Как проходили поединки на чемпионате мира?  Был ли какой-нибудь особенным?

- На чемпионате мира не может быть легко. Но я ожидал, что будет намного сложнее. Самым тяжелым получился первый поединок. Потому что мне не удалось как следует размяться, была какая-то предстартовая суета, не хватало времени. Вышел неразогретым, попал на португальца. И этот бой оказался самым сложным. Впоследствии было немножко легче. Наверное, дает о себе знать велосипедное прошлое, хорошая физическая подготовка, кардиоподготовка. Может быть, это мне и помогло. Также сложно было морально выходить на финал против местного борца. Потому что им немного помогают судьи здесь, и нужно было выиграть чистой победой. Я провел удушающий прием, и соперник сдался. Сильным мотиватором была моя семья - жена и дети, которые помогали мне во всем и вселяли уверенность.

- Почему после велоспорта Вы выбрали именно джиу-джитсу? Ведь между этими видами спорта так мало общего.

- После завершения карьеры велогонщика начал ходить в спортзал, параллельно решил заниматься каким-нибудь видом единоборств. И друг посоветовал пойти на джиу-джитсу, так это все и затянуло. Но мне всегда нравились люди, которые занимаются единоборствами, они как-то вдохновляли меня. Тяжело тоже сразу бросить спорт, которому посвятил всю свою жизнь, и ничего не делать. Не знаю, смогу ли я в дальнейшем полностью избавиться от спортивных привычек, но сейчас организм требует нагрузок, каких-то испытаний. Нужны цели и задачи, не важно, в каком виде спорта. Характер нужен везде, нужна целеустремленность, будь это велоспорт, борьба или другой вид спорта.

Посмотреть репортаж о сервис-курсе велокоманды "Астана", которым руководит Максим Гуров, можно здесь.

В материале использованы фото велокоманды "Астана".

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