Казахстанец Максим Гуров выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу

Известный в прошлом велогонщик ныне руководит сервис-курсом "Астаны".

Казахстанец Максим Гуров завоевал "золото" проходящего в Абу-Даби чемпионата мира по джиу-джитсу в весовой категории до 94 килограммов. Известный в прошлом казахстанский велогонщик, а ныне руководитель сервис-курса велокоманды "Астана", рассказал о своем пути к медали в новом для себя виде спорта в интервью корреспонденту Vesti.kz.

- Джиу-джитсу я занимаюсь уже пятый год. Изначально я готовился к чемпионату Европы, который прошел в Лиссабоне, планировал выступить там, - начал Гуров. - Но случилась бытовая травма, порезал сухожилия и нерв на пальце, и выступить на этом турнире не получилось. Но, как говорится, что не делается - то к лучшему. Я быстро залечил свою травму и решил принять участие в чемпионате мира.

- Для Вас это больше спорт или хобби?

- И то, и другое. Это очень тяжелый вид спорта, он требует большой отдачи, много тренировок. Но в то же время это и хобби. Потому что профессиональный спорт - это когда ты отдаешь ему все свое время, все свои силы. А мне приходится параллельно работать. Не всегда даже удается попасть на тренировку, не хватает времени.

- Сложно совмещать тренировки с работой в велокоманде "Астана"?

- Совмещать тренировки с работой, конечно, всегда тяжело. Но благодаря моему шефу Александру Винокурову мне это удается. Он мне помогает и морально, и даже иногда финансово, отпускает на соревнования. Можно сказать, благодаря ему мне удалось провести хорошую подготовку. Ему отдельное большое спасибо!

- Как проходили поединки на чемпионате мира? Был ли какой-нибудь особенным?

- На чемпионате мира не может быть легко. Но я ожидал, что будет намного сложнее. Самым тяжелым получился первый поединок. Потому что мне не удалось как следует размяться, была какая-то предстартовая суета, не хватало времени. Вышел неразогретым, попал на португальца. И этот бой оказался самым сложным. Впоследствии было немножко легче. Наверное, дает о себе знать велосипедное прошлое, хорошая физическая подготовка, кардиоподготовка. Может быть, это мне и помогло. Также сложно было морально выходить на финал против местного борца. Потому что им немного помогают судьи здесь, и нужно было выиграть чистой победой. Я провел удушающий прием, и соперник сдался. Сильным мотиватором была моя семья - жена и дети, которые помогали мне во всем и вселяли уверенность.

- Почему после велоспорта Вы выбрали именно джиу-джитсу? Ведь между этими видами спорта так мало общего.

- После завершения карьеры велогонщика начал ходить в спортзал, параллельно решил заниматься каким-нибудь видом единоборств. И друг посоветовал пойти на джиу-джитсу, так это все и затянуло. Но мне всегда нравились люди, которые занимаются единоборствами, они как-то вдохновляли меня. Тяжело тоже сразу бросить спорт, которому посвятил всю свою жизнь, и ничего не делать. Не знаю, смогу ли я в дальнейшем полностью избавиться от спортивных привычек, но сейчас организм требует нагрузок, каких-то испытаний. Нужны цели и задачи, не важно, в каком виде спорта. Характер нужен везде, нужна целеустремленность, будь это велоспорт, борьба или другой вид спорта.

Посмотреть репортаж о сервис-курсе велокоманды "Астана", которым руководит Максим Гуров, можно здесь.

В материале использованы фото велокоманды "Астана".