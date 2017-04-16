Зарина Дияс проиграла в финале турнира ITF в Китае

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 1:4
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Амкар Краснодар 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 4:2
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 0:2
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 0:11
Южная Корея Украина 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Дияс Женг 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 1:2
Интер Мовистар Кайрат 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 1:4
Вольфсбург Бавария 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Торино Сампдория 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Тараз Атырау 18:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 17:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:0
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 0:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Женг 0:2
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 16:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Сампдория 00:45
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Тараз Атырау 18:00
Иртыш Ордабасы
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Шахтер Иртыш
Ордабасы Акжайык
Тобол Астана
Кайсар Актобе
Тараз Окжетпес
Атырау Кайрат
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 17:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Флора Тулевик 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:0
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 0:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Сойлыбаев Гонсалес
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км. 16:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Групповая гонка. Этап 2. Ольбия - Тортоли (221 km)
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Казахстан Китай 05:30
Япония Австралия 07:00
США Канада 08:30
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Кайрат 17:00
Спортинг Л Интер Мовистар 19:30
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
Обсуждаемые

Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на ЧМ?

Зарина Дияс проиграла в финале турнира ITF в Китае

Казахстанка уступила местной теннисистке.

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1 Комментариев
Зарина Дияс. Фото с сайта zimbio.com
Зарина Дияс. Фото с сайта zimbio.com
Международная федерация тенниса
Финал
Дияс - Женг 0:2

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс проиграла в финале теннисного турнира ITF в китайском Аньнине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей казахстанской теннисистки была местная спортсменка Сайсай Женг. Дияс уступила по итогам двух сетов со счетом 5:7, 4:6.

Напомним, ранее Дияс поднялась на 52 позиции в рейтинге WTA.

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Bauka Сегодня 13:30
Статус: Юниор
Рейтинг: 65
Әзірге финалда ұтылып жатыр,қашан жеңеді екен?
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