Зарина Дияс поднялась на 52 позиции в рейтинге WTA

Юлия Путинцева и Ярослава Шведова сохранили свои позиции в ТОП-100.
Сегодня 12:14
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Фото: Getty Images
Экс-первая ракетка Казахстана Зарина Дияс поднялась на 52 позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает корреспондент Vesti.kz.
На минувшей неделе Дияс дошла до четвертьфинала турнира серии ITF в китайском Чэнчжоу, где в двух партиях (3:6, 3:6) уступила хозяйке корта Пэн Шуай. Этот результат позволил казахстанской теннисистке подняться на с 239-й на 187-ю строчку.
Другие представительницы Казахстана из ТОП-100 рейтинга WTA сохранили свои позиции. Так, Юлия Путинцева осталось на 31-м месте, а Ярослава Шведова - на 51-м.
В первой десятке произошло всего одно изменение. Американка Серена Уильям вернула себе первое место, сместив на второе немку Анжелику Кербер. Замыкает тройку Каролина Плишкова из Чехии.
На минувшей неделе Дияс дошла до четвертьфинала турнира серии ITF в китайском Чэнчжоу, где в двух партиях (3:6, 3:6) уступила хозяйке корта Пэн Шуай. Этот результат позволил казахстанской теннисистке подняться на с 239-й на 187-ю строчку.
Другие представительницы Казахстана из ТОП-100 рейтинга WTA сохранили свои позиции. Так, Юлия Путинцева осталось на 31-м месте, а Ярослава Шведова - на 51-м.
В первой десятке произошло всего одно изменение. Американка Серена Уильям вернула себе первое место, сместив на второе немку Анжелику Кербер. Замыкает тройку Каролина Плишкова из Чехии.