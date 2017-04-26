Боченски и Доус выделяются в сборной Казахстана. Они доказали класс своей результативностью - эксперт

Экс-форвард сборной Украины прокомментировал матч чемпионата мира.
Ссылки по теме:
Бывший форвард сборной Украины по хоккею Сергей Варламов прокомментировал матч чемпионата мира-2017, в котором его команда уступила Казахстану со счетом 2:4, сообщает Sport.ua.
- Что скажешь по матчу с Казахстаном? Прогнозировано проиграли?
- Как бы да. Уровень игроков Казахстана выше. Но ребята все равно показали характер, играли, но опять же не хватило результативности на все 60 минут. Сумели вернуться с 0:2, проявили характер, то есть, потенциал есть, но нужно еще работать и держать концентрацию все 60 минут.
- У казахов была мотивация - предстартовый фаворит в случае неудачи мог пролететь мимо топ-дивизиона. На родине у них уже поговаривали об отставке главного тренера.
- Ну, конечно же, Казахстан приезжал сюда, чтобы выйти в элиту, это была единственная задача. Неудачный старт, матч против Кореи заставил играть поединок против нашей сборной только на победу, намного серьезнее воспринимать игру. Было давление, но они с ним справились и смогли выиграть.
- Богдану Дьяченко понравились Боченски и Доус. А тебе?
- Согласен, они выделяются, мастера, которые в КХЛ доказали класс своей результативностью.
- Голы сборной Казахстана забивали не совсем "казахи". Тебя не смущает натурализация, из-за которой национальные команды становятся больше похожи на клубы?
- Это работа тренеров. Нужно искать, комбинировать игроков. Да и ребятам нашим нужно было попроще играть, больше нацеленность на ворота, бросать и идти туда. Не пытаться играть в техничный хоккей, который сборная Казахстана показывает.
Напомним, сборная Австрии по хоккею разгромила Южную Корею и усложнила шансы Казахстана на выход в элиту.
Сегодня, 28 апреля, состоятся последние матчи на ЧМ в Киеве. В 16:30 по времени Астаны сборная Казахстана сыграет с Венгрией, в 20:00 на лед выйдут Польша и Австрия, а в 23:30 стартует встреча Украина - Южная Корея.