Сборная Австрии по хоккею разгромила Южную Корею и усложнила шансы Казахстана на выход в элиту

Команде Занковца нужно побеждать самой и ждать осечек конкурентов.
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Фото с официального сайта IIHF
Сборная Австрии по хоккею разгромила Южную Корею в матче чемпионата мира группы "А" первого дивизиона в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 5:0. В первом периоде австрийцы отправили в ворота корейцев три шайбы, а во втором и третьем - по одной.
Сегодня, 28 апреля, состоятся последние матчи на ЧМ в Киеве. В 16:30 по времени Астаны сборная Казахстана сыграет с Венгрией, в 20:00 на лед выйдут Польша и Австрия, а в 23:30 стартует встреча Украина - Южная Корея.
На данный момент в группе с девятью очками лидирует Австрия. Второй идет Южная Корея, которая также имеет девять баллов, но уступает по дополнительным показателям. Третье место занимает Казахстан (8), а следом идут Польша (7), Венгрия (3) и Украина (0).
В элитный дивизион выйдут команды, которые займут первое и второе места в группе. Математических шансов на выход в элиту перед последним туром лишились только Венгрия и Украина, которая выбыла в группу "B".
В случае победы над Венгрией в основное время для выхода в элиту Казахстан для выхода в элиту необходимы следующие исходы:
- поражение и Австрии, и Южной Кореи в своих матчах, без разницы - в основное время или нет;
- поражение Австрии, без разницы - в основное время или нет.
В случае победы над Венгрией в овертайме или в серии буллитов Казахстану для выхода в элиту необходимы следующие исходы:
- поражение Австрии, без разницы - в основное время или нет;
- поражение Южной Кореи в основное время;
По регламенту чемпионата мира, в случае равенства очков у двух команд сначала учитываются личные встречи, а затем - дополнительные показатели. Сборная Казахстана проиграла Южной Корее (2:5), но победила Австрию (3:2) и Польшу (1:0 ОТ).
Встреча завершилась со счетом 5:0. В первом периоде австрийцы отправили в ворота корейцев три шайбы, а во втором и третьем - по одной.
Сегодня, 28 апреля, состоятся последние матчи на ЧМ в Киеве. В 16:30 по времени Астаны сборная Казахстана сыграет с Венгрией, в 20:00 на лед выйдут Польша и Австрия, а в 23:30 стартует встреча Украина - Южная Корея.
На данный момент в группе с девятью очками лидирует Австрия. Второй идет Южная Корея, которая также имеет девять баллов, но уступает по дополнительным показателям. Третье место занимает Казахстан (8), а следом идут Польша (7), Венгрия (3) и Украина (0).
В элитный дивизион выйдут команды, которые займут первое и второе места в группе. Математических шансов на выход в элиту перед последним туром лишились только Венгрия и Украина, которая выбыла в группу "B".
В случае победы над Венгрией в основное время для выхода в элиту Казахстан для выхода в элиту необходимы следующие исходы:
- поражение и Австрии, и Южной Кореи в своих матчах, без разницы - в основное время или нет;
- поражение Австрии, без разницы - в основное время или нет.
В случае победы над Венгрией в овертайме или в серии буллитов Казахстану для выхода в элиту необходимы следующие исходы:
- поражение Австрии, без разницы - в основное время или нет;
- поражение Южной Кореи в основное время;
По регламенту чемпионата мира, в случае равенства очков у двух команд сначала учитываются личные встречи, а затем - дополнительные показатели. Сборная Казахстана проиграла Южной Корее (2:5), но победила Австрию (3:2) и Польшу (1:0 ОТ).