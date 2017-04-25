Последний соперник сборной Казахстана на ЧМ по хоккею потерпел третье подряд поражение

Для победы полякам хватило 49 секунд.
Сегодня 23:14
Ссылки по теме:
- Букмекеры сделали прогноз на матч главных конкурентов Казахстана на ЧМ по хоккею за путевку в элитный дивизион
- Будем надеяться, что сборная Южной Кореи выиграет у Австрии - Занковец
- Видеообзор матча Казахстан - Украина на чемпионате мира по хоккею
Фото с официального сайта IIHF
Сборная Венгрии проиграла Польше в матче чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, которая проходила сегодня, 27 апреля, завершилась со счетом 2:0. Обе шайбы поляки забросили во втором периоде, потратив на это всего 49 секунд. На 25-й минуте в равных составах отличился Кшиштоф Запала, а на 26-й в большинстве точным броском отметился Томаш Малашиньски.
Для сборной Венгрии это поражение стало третьим подряд за четыре матча на ЧМ, а поляки одержали вторую победу и с семью очками идут третьими в группе.
Сегодня состоится еще один матч на ЧМ. В 23:30 по времени Астаны встретятся Южная Корея и Австрия.
На данный момент с девятью очками лидирует Южная Корея, далее идут Казахстан (8), Польша, Австрия (7), Венгрия (3), а на последнем месте идет Украина, вылетевшая в группу "Б" и не набравшая ни одного балла.
Заключительный тур ЧМ пройдет завтра, 28 апреля. В 16:30 по времени Астаны на лед выйдут Казахстан и Венгрия, в 20:00 стартует встреча Польша - Австрия, а в 23:30 - Южная Корея - Украина.
В элитный дивизион ЧМ выйдут две команды, которые на турнире в Киеве займут первое и второе места.
Встреча, которая проходила сегодня, 27 апреля, завершилась со счетом 2:0. Обе шайбы поляки забросили во втором периоде, потратив на это всего 49 секунд. На 25-й минуте в равных составах отличился Кшиштоф Запала, а на 26-й в большинстве точным броском отметился Томаш Малашиньски.
Для сборной Венгрии это поражение стало третьим подряд за четыре матча на ЧМ, а поляки одержали вторую победу и с семью очками идут третьими в группе.
Сегодня состоится еще один матч на ЧМ. В 23:30 по времени Астаны встретятся Южная Корея и Австрия.
На данный момент с девятью очками лидирует Южная Корея, далее идут Казахстан (8), Польша, Австрия (7), Венгрия (3), а на последнем месте идет Украина, вылетевшая в группу "Б" и не набравшая ни одного балла.
Заключительный тур ЧМ пройдет завтра, 28 апреля. В 16:30 по времени Астаны на лед выйдут Казахстан и Венгрия, в 20:00 стартует встреча Польша - Австрия, а в 23:30 - Южная Корея - Украина.
В элитный дивизион ЧМ выйдут две команды, которые на турнире в Киеве займут первое и второе места.