Букмекеры сделали прогноз на матч главных конкурентов Казахстана на ЧМ по хоккею за путевку в элитный дивизион

Игра Южной Кореи и Австрии состоится сегодня, 27 апреля.
Сегодня, 27 апреля, состоится, возможно, решающая игра чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе группы "А" между сборными Южной Кореи и Австрии, сообщает корреспондент Vesti.kz. От этого матча зависит, в каком дивизионе на следующий год сыграет сборная Казахстана по хоккею.
По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этой игре на стороне лидера группы "А". Так, коэффициент на победу Южной Кореи равен 2,1, в то время как на успех Австрии - 2,5. На то, что основное время встречи завершится вничью, коэффициент равен почти пяти.
Начало матча в 23:30 по времени Астаны. Сделать ставку на это событие можно в букмекерской компании Tennisi.kz.
Добавим, что после трех туров Южная Корея с девятью очками возглавляет группу, опережая на три балла идущую третьей Австрию. В активе сборной Казахстана второе место и восемь баллов после четырех игр.
Путевку в элитный дивизион получат команды, занявшие первые два места. Между тем хозяева турнира - сборная Украины, накануне уступившая Казахстану, забронировала за собой последнее место в группе и понижение в дивизион 1В.