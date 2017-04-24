Лифт сломался? Сборная Казахстана по хоккею рискует впервые с 2009 года остаться в первом дивизионе

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Челси Саутгемптон 4:2
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Спартак М Урал 1:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
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Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Украина 2:1
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
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Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
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Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Давыдов, Мнушкин Джавакян, Евсеев 2:1
Аяп, Ботезан Нарбеков, Жукаев 2:0
Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
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Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Янчук, Палкина Айнитдинова, Меренкова 1:2
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Попко Саидкаримов 2:0
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Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
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Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 19:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 13:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 19:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Лифт сломался? Сборная Казахстана по хоккею рискует впервые с 2009 года остаться в первом дивизионе

Команде осталось сыграть два матча на турнире.

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10 Комментариев
Фото с сайта wmia2017.iihf.com
Фото с сайта wmia2017.iihf.com

Сегодня, 26 апреля, сборная Казахстана по хоккею проведет предпоследний матч на чемпионате мира в первом дивизионе против команды Украины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Киеве и начнется в 23:30 по времени Астаны. После трех сыгранных матчей казахстанская команда, приехавшая на турнир в статусе главного фаворита, располагается всего лишь на третьем месте. Таким образом, в случае неудач в двух оставшихся встречах подопечные Эдуарда Занковца могут остаться без путевки в ТОП-дивизион, которую получат две сильнейшие команды.

Отметим, что, начиная с 2009 года, сборная Казахстана неизменно выигрывала путевку в "элиту", на следующий год снова возвращаясь в первую группу. 

Турнир в Киеве может стать для команды самым неудачным за последние восемь лет, так как за это время команда еще ни разу не оставалась в первом дивизионе.

В первом матче чемпионата мира сборная Казахстана со счетом 3:2 обыграла Австрию, но затем сенсационно была разгромлена Южной Кореей (2:5) и потеряла очки с Польшей (1:0 ОТ). После трех игр в копилке команды Занковца лишь пять очков, впереди идут команды Австрии и Южной Кореи. После Украины казахстанским хоккеистам предстоит еще сыграть с Венгрией. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

О том, как Казахстан должен доиграть ЧМ-2017 для возвращения в элиту хоккея, можно прочитать по этой ссылке.

  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
semser semserov Сегодня 19:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Нарисуйте плиз турнирную сетку текущего состояния для подробности
Ответить 0
 
Kairat A. Сегодня 20:34
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1761
semser semserov! http://vesti.kz/standing/2071/
Ответить 1
 
prymypyl Сегодня 19:43
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1704
100 пудов не выйдут.
Ответить 2
 
Артур Карапетян Сегодня 19:44
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3514
Корея -9 очков, Австрия - 6, Казахстан - 5, Польша -4, Венгрия - 3 и Украина - 0 очков! Никогда не болел и не желал проигрыша других команд, как сейчас! Но с такой игрой в элите нечего делать, опять скатимся назад! Жаль... У руля должны быть люди, радеющие за хоккей - детский, юношеский, внутренний чемпионат, ВХЛ, КХЛ и сборную!
Ответить 2
 
Артур Карапетян Сегодня 19:46
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3514
А так пришли - ушли!!!Или не показывают РЕЗУЛЬТАТ, или не дают РАБОТАТЬ!!!
Ответить 0
 
Артур Карапетян Сегодня 20:01
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3514
ЁПРСТ - не думал, не гадал, что буду болеть за Корею в игре с Австрией
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 19:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 114
После этого позора не смейте лысого оставлять тренером
Ответить 2
 
Mara Сегодня 19:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1284
Вы чего с телегой впереди лошади бежите паникёры хр... . Вам что обещали всех пройти без поражений, вам надо зарытьсы головой в подушку и посмотреть когда всё кончится а не болеть за свою команду.
Ответить -1
 
Марат Галиев Сегодня 20:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 947
Лифт сломался)))
Ответить 0
 
Veteran Сегодня 20:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3196
Марат Галиев , Лифт на ремонте и только Корея может отремонтировать этот лифт
Ответить 0
 