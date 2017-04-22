Видео "исторического" поражения сборной Казахстана от Южной Кореи на ЧМ по хоккею в Киеве

Для подопечных Занковца это поражение стало первым на турнире.
Вчера 23:40
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Фото с сайта iihf.com
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты второго матча сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира в группе "А" первого дивизиона, который проходит в Киеве.
Во втором туре подопечные Эдуарда Занковца встречались с командой Южной Кореи и потерпели поражение со счетом 2:5. Причем четыре безответные шайбы казахстанцы пропустили в третьем периоде.
Для сборной Казахстана это поражение стало первым на ЧМ после победы над Австрией в стартовой игре, тогда как Южная Корея одержала вторую победу в двух встречах.
Добавим, казахстанские хоккеисты впервые в истории проиграли южнокорейцам на уровне национальных сборных. Во всех предыдущих десяти матчах победу праздновала сборная Казахстана.
Следующую игру команда Занковца проведет 25 апреля против Польши, которая на старте турнира уступила Южной Корее.
Во втором туре подопечные Эдуарда Занковца встречались с командой Южной Кореи и потерпели поражение со счетом 2:5. Причем четыре безответные шайбы казахстанцы пропустили в третьем периоде.
Для сборной Казахстана это поражение стало первым на ЧМ после победы над Австрией в стартовой игре, тогда как Южная Корея одержала вторую победу в двух встречах.
Добавим, казахстанские хоккеисты впервые в истории проиграли южнокорейцам на уровне национальных сборных. Во всех предыдущих десяти матчах победу праздновала сборная Казахстана.
Следующую игру команда Занковца проведет 25 апреля против Польши, которая на старте турнира уступила Южной Корее.