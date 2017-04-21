На чемпионате мира все играют на пределе возможностей, часто очень жестко - Худяков

Форвард прокомментировал победу над Австрией.
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Нападающий сборной Казахстана Максим Худяков в интервью Шайба.kz прокомментировал матч против Австрии.
- Первая игра, поэтому, естественно, было тяжело. Некоторое волнение все равно присутствовало. К тому же лед был плохого качества. Видимо, он не выдерживает три игры в день. Надеемся, что завтра ситуация будет получше.
- Резво начали матч, сразу забив два гола. Было ощущение, что игра полегче будет складываться.
- Просто в начале первого периода австрийцы часто удалялись. За счет большинства показалось, что у нас есть преимущество. Но на самом деле игра была равная и обоюдоострая.
- Как считаете, австрийцы играли довольно жестко?
- Да нет, нормальная игра, так и должно быть. На чемпионате мира все играют на пределе возможностей, часто очень жестко. Но надо терпеть и работать.
- На трибунах присутствовали казахстанские болельщики. Ощущали их поддержку?
- Конечно, их поддержка ощущалась. Спасибо им за это. Думаю, и по телевизору очень много людей в Казахстане нас смотрело. Будем стараться радовать их.
- Что думаете про следующего соперника - Южную Корею?
- Сейчас надо восстановиться. Завтра тренеры скажут, как нам надо играть. От этого и будем отталкиваться.
Напомним, в первом матче чемпионата мира Казахстан обыграл Австрию со счетом 3:2. В следующей игре сборная Казахстана сегодня, 23 апреля, встретится с Южной Кореей. Этот матч начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет KazSport.
Чемпионат мира в Киеве с участием шести команд завершится 28 апреля. Сборные, которые займут первое и второе места в круговом турнире, в 2018 году выступят на ЧМ в элитном дивизионе.