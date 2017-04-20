Сборная Казахстана по хоккею назвала окончательный состав на чемпионат мира

Первый матч на турнире команда проведет сегодня.
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Фото Reuters©
Сборная Казахстана по хоккею заявила 21 игрока для участия в чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве.
В окончательную заявку, которая опубликована на официальном сайте IIHF, не вошли три игрока, готовившиеся с командой. Вратарь Никита Бояркин ("Темиртау"), защитник Вячеслав Трясунов ("Барыс") и Антон Сагадеев ("Сарыарка") останутся в расположение сборной в качестве запасных.
17 хоккеистов из заявки сборной Казахстана на клубном уровне выступают за "Барыс", двое - представляют команды из внутреннего чемпионата ("Номад" и "Бейбарыс"), а еще по одному ВХЛ ("Торпедо") и МХЛ ("Снежные Барсы").
Капитаном сборной Казахстана будет нападающий Брэндон Боченски, который исполняет аналогичные функции в "Барысе".
Состав сборной Казахстана:
Вратари: Виталий Колесник ("Барыс") и Сергей Кудрявцев ("Торпедо");
Защитники: Александр Липин, Максим Семенов, Кевин Даллмэн , Роман Савченко (все - "Барыс"), Артемий Лакиза ("Номад"), Дмитрий Степанов ("Бейбарыс") и Кирилл Полохов ("Снежные Барсы");
Нападающие: Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Найджел Доус, Никита Иванов, Владимир Маркелов, Константин Пушкарев, Роман Старченко, Максим Худяков, Кирилл Панюков, Мартен Сен-Пьер, Иван Кучин и Никита Михайлис (все - "Барыс").
Тренерский штаб:
Главный тренер - Эдуард Занковец; тренеры - Андрей Кудин, Евгений Королев, Владислав Занковец и Евгений Корешков; генеральный менеджер - Александр Корешков.
Чемпионат мира в группе А первого дивизиона пройдет с 22 по 28 апреля. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.
Первый матч на турнире сборная Казахстан проведет сегодня, 22 апреля, а соперником станет Австрия. Начало матча - в 23:30 по времени Астаны. Прямая трансляция доступна здесь.
В окончательную заявку, которая опубликована на официальном сайте IIHF, не вошли три игрока, готовившиеся с командой. Вратарь Никита Бояркин ("Темиртау"), защитник Вячеслав Трясунов ("Барыс") и Антон Сагадеев ("Сарыарка") останутся в расположение сборной в качестве запасных.
17 хоккеистов из заявки сборной Казахстана на клубном уровне выступают за "Барыс", двое - представляют команды из внутреннего чемпионата ("Номад" и "Бейбарыс"), а еще по одному ВХЛ ("Торпедо") и МХЛ ("Снежные Барсы").
Капитаном сборной Казахстана будет нападающий Брэндон Боченски, который исполняет аналогичные функции в "Барысе".
Состав сборной Казахстана:
Вратари: Виталий Колесник ("Барыс") и Сергей Кудрявцев ("Торпедо");
Защитники: Александр Липин, Максим Семенов, Кевин Даллмэн , Роман Савченко (все - "Барыс"), Артемий Лакиза ("Номад"), Дмитрий Степанов ("Бейбарыс") и Кирилл Полохов ("Снежные Барсы");
Нападающие: Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Найджел Доус, Никита Иванов, Владимир Маркелов, Константин Пушкарев, Роман Старченко, Максим Худяков, Кирилл Панюков, Мартен Сен-Пьер, Иван Кучин и Никита Михайлис (все - "Барыс").
Тренерский штаб:
Главный тренер - Эдуард Занковец; тренеры - Андрей Кудин, Евгений Королев, Владислав Занковец и Евгений Корешков; генеральный менеджер - Александр Корешков.
Чемпионат мира в группе А первого дивизиона пройдет с 22 по 28 апреля. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.
Первый матч на турнире сборная Казахстан проведет сегодня, 22 апреля, а соперником станет Австрия. Начало матча - в 23:30 по времени Астаны. Прямая трансляция доступна здесь.