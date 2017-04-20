Где посмотреть стартовый матч сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

Матчи группы А пройдут в Киеве. В первой игре на турнире казахстанцы встретятся с Австрией.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
22 апреля сборная Казахстана стартует на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Матчи группы А пройдут в Киеве. В турнире примут участие шесть сборных - Украины, Казахстана, Польши, Австрии, Венгрии и Южной Кореи.
В первом матче Казахстан встретится с Австрией. Игра начнется в 23:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
Капитаном национальной сборной будет нападающий Брэндон Боченски, который аналогичные функции выполняет в "Барысе". Предварительный состав казахстанской команды приведен в этой ссылке.
Свой прогноз на предстоящую встречу сделали и букмекеры. Подробности можно прочитать здесь.
Матчи группы А пройдут в Киеве. В турнире примут участие шесть сборных - Украины, Казахстана, Польши, Австрии, Венгрии и Южной Кореи.
В первом матче Казахстан встретится с Австрией. Игра начнется в 23:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
Капитаном национальной сборной будет нападающий Брэндон Боченски, который аналогичные функции выполняет в "Барысе". Предварительный состав казахстанской команды приведен в этой ссылке.
Свой прогноз на предстоящую встречу сделали и букмекеры. Подробности можно прочитать здесь.